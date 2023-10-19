AnimLand
Pour fêter les 40 ans de ce célèbre studio d’animation, le groupe France TV sortiront 11 films du studio Ghibli sur leur plate forme accessible gratuitement.
Sur France 4, le 6 décembre sera diffusé à 21h05 Porco Rosso suivit de 10 films d'animations qui arriveront sur France.tv le 13 décembre :
- Kiki la petite sorcière
- Porco Rosso
- Mon voisin Totoro
- Le vent se lève
- Ponyo sur la falaise
- Le Château dans le ciel
- Le Voyage de Chihiro
- Princesse Mononoké
- Le Château ambulant
- Nausicaä de la vallée du vent
- Souvenirs de Marnie
