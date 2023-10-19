group information
Manga - Verse
10
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 12/01/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 421
visites since opening : 763960
subscribers : 16
bloggers : 7
channel
members (16)
more members
all
En décembre 2025 du Ghibli gratuit
AnimLand


Pour fêter les 40 ans de ce célèbre studio d’animation, le groupe France TV sortiront 11 films du studio Ghibli sur leur plate forme accessible gratuitement.

Sur France 4, le 6 décembre sera diffusé à 21h05 Porco Rosso suivit de 10 films d'animations qui arriveront sur France.tv le 13 décembre :

- Kiki la petite sorcière
- Porco Rosso
- Mon voisin Totoro
- Le vent se lève
- Ponyo sur la falaise
- Le Château dans le ciel
- Le Voyage de Chihiro
- Princesse Mononoké
- Le Château ambulant
- Nausicaä de la vallée du vent
- Souvenirs de Marnie
https://www.nautiljon.com/actualite/animes/11-films-du-studio-ghibli-a-re-voir-gratuitement-sur-france-tv-en-decembre,19685.html
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    spontexes, gaymer40, karbage
    posted the 12/01/2025 at 03:35 PM by yanssou
    comments (4)
    newtechnix posted the 12/01/2025 at 03:43 PM
    Rendre cela gratuit est une fausse bonne idée cela dévalorise l’œuvre.
    zephon posted the 12/01/2025 at 03:56 PM
    newtechnix c'est temporaire
    newtechnix posted the 12/01/2025 at 03:58 PM
    zephon oui mais là en l'occurrence c'est utilisé comme un outil marketing ou promotionnel, l'objectif étant de faire essayer et connaitre leur plate-forme. Les œuvres de Miyazaki ne devraient pas être réduites à cela.
    gaymer40 posted the 12/01/2025 at 06:36 PM
    newtechnix tu connais les impots
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo