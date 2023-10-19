Pour fêter les 40 ans de ce célèbre studio d’animation, le groupe France TV sortiront 11 films du studio Ghibli sur leur plate forme accessible gratuitement.



Sur France 4, le 6 décembre sera diffusé à 21h05 Porco Rosso suivit de 10 films d'animations qui arriveront sur France.tv le 13 décembre :



- Kiki la petite sorcière

- Porco Rosso

- Mon voisin Totoro

- Le vent se lève

- Ponyo sur la falaise

- Le Château dans le ciel

- Le Voyage de Chihiro

- Princesse Mononoké

- Le Château ambulant

- Nausicaä de la vallée du vent

- Souvenirs de Marnie