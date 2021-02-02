Gamergen 19/20

ActuGaming 8/10

IGNFrance 8/10

Tests en vidéo

IGNUS 8/10



L’aventure se referme avec une évidence. Deadpool VR fait partie des meilleures expériences disponibles sur Meta Quest. Un jeu spectaculaire, généreux, drôle, fidèle, techniquement solide et incroyablement plaisant à jouer. Que le joueur soit fan de Deadpool ou simple amateur d’action en VR, l’expérience fonctionne. Les adultes s’amuseront pleinement, les plus jeunes pourront utiliser un mode qui atténue le langage, et même les novices en VR trouveront une expérience accessible malgré le déplacement libre. Le plus surprenant reste peut être la capacité du titre à plaire même aux joueurs qui ne se considèrent pas fans du personnage. Les équipes ont conçu une aventure pensée pour un large public, avec une écriture, une ambiance et un rythme qui dépassent largement le simple hommage aux comics.Enfin, détail indispensable pour conclure. Comme tout bon contenu Marvel, il faut regarder le générique jusqu’au bout. S’arrêter avant serait une erreur qui vous priverait d’un petit bonus parfaitement dans le ton du jeu. Pour toutes ces raisons, c’est un titre qui mérite largement sa place parmi les incontournables du catalogue et une note exceptionnelle sans la moindre hésitation.Le retour de Deadpool sur la scène vidéoludique est triomphale. Si la production de Twisted Pixel Games n’est cependant pas exempt de défauts avec des imprécisions de gameplay et quelques redondances qui se ressentent au fil de la progression, le reste est presque parfait. La jouabilité est plus qu’agréable, la VR est globalement bien utilisée, et le titre se dote d’une écriture plus que soignée, tout en respectant l’univers de Deadpool cher aux fans hardcore de Marvel et du personnage. Même l’esthétique est aux petits oignons. Le soft se paie le luxe d’offrir pas mal de séquences de jeu qui arrivent un minimum à renouveler l’expérience, comme avec les autres Deadpool jouables qui apportent un petit plus non négligeable. Très honnêtement, et on n’a pas peur de le dire : Marvel’s Deadpool VR fait mieux que le jeu Deadpool de 2013, mais surtout, il arrive à s’imposer comme l’un des meilleurs jeux VR de cette fin d’année.Avec Deadpool VR, tout est dans le titre. Un concentré d'action, de gore, d'intrigue un peu capilotractée et beaucoup, beaucoup de blagues et de références. Une expérience qui exploite bien la réalité virtuelle et propose un bac à sable de violence rare et jouissif, tour de force pour Twisted Pixels prouvant que la VR en a encore sous le pied.