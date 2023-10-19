profile
name : Edge of Eternity
platform : PC
editor : N.C
developer : Midgar Studio
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4
Manga - Verse
10
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 10/24/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 395
visites since opening : 701987
subscribers : 16
bloggers : 7
Edge of Memories montre son story trailer
JV


La Corrosion, un fléau d'une dimension sans précédent, a déjà ravagé le continent Astryen. De l'autre côté du monde, le continent d’Avaris et ses peuples de nomades jusqu'ici épargnés par les horreurs générées par cette abomination sont désormais au bord de l’extinction.

Eline, Confidente des Âmes itinérante, combat sans faillir ce qui transforme en abomination la faune, la flore et les êtres humains qui composaient jadis ce territoire luxuriant. À la suite d’une rencontre étrange, un funeste pouvoir se réveille en elle, celui qui pourrait bien mettre fin à cette apocalypse : contrôler la Corrosion dans son propre corps.

Mais sauver un monde déjà condamné n’est pas une tâche aisée. C’est avec l’aide d’Ysoris, son improbable mentor, et de Kanta, prince-shaman d’une tribu disparue, qu’Eline doit triompher des terribles adversaires qui s'opposent à elle.



Midgar Studio et Nacon ont dévoilés un nouveau trailer pour Edge of Memories dévoilant un petit aperçu de son histoire écrit en collaboration avec Sawako Natori (Nier)

Le projet s’entoure aussi de Raita Kazama (Xenoblade Chronicles X) au design des personnages et de Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Xenogears) à la bande son avec la participation de la chanteuse Emi Evans (NieR: Automata)

Ce Jrpg français essayera de ce faire une place en 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.
https://www.youtube.com/watch?v=_ed0s8vA4Yc
    posted the 10/24/2025 at 07:47 PM by yanssou
    comments (1)
    kujotaro posted the 10/24/2025 at 07:53 PM
    Les combats ont l'air vraiment sympas. À voir pour le reste. Mais ça fait plaisir de voir de plus en plus de studios Fr faire des JRPG
