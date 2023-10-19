La Corrosion, un fléau d'une dimension sans précédent, a déjà ravagé le continent Astryen. De l'autre côté du monde, le continent d’Avaris et ses peuples de nomades jusqu'ici épargnés par les horreurs générées par cette abomination sont désormais au bord de l’extinction.
Eline, Confidente des Âmes itinérante, combat sans faillir ce qui transforme en abomination la faune, la flore et les êtres humains qui composaient jadis ce territoire luxuriant. À la suite d’une rencontre étrange, un funeste pouvoir se réveille en elle, celui qui pourrait bien mettre fin à cette apocalypse : contrôler la Corrosion dans son propre corps.
Mais sauver un monde déjà condamné n’est pas une tâche aisée. C’est avec l’aide d’Ysoris, son improbable mentor, et de Kanta, prince-shaman d’une tribu disparue, qu’Eline doit triompher des terribles adversaires qui s'opposent à elle.
Midgar Studio et Nacon ont dévoilés un nouveau trailer pour Edge of Memories dévoilant un petit aperçu de son histoire écrit en collaboration avec Sawako Natori (Nier)
Le projet s’entoure aussi de Raita Kazama (Xenoblade Chronicles X) au design des personnages et de Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Xenogears) à la bande son avec la participation de la chanteuse Emi Evans (NieR: Automata)
Ce Jrpg français essayera de ce faire une place en 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.