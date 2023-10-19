Dès les premières minutes, By Sweet Carole séduit par son esthétique et son style dessinés à la main qui s’inspirent des films d’animation de l’époque. On y incarne Lana Benton , une jeune fille qui évolue dans un orphelinat nommé Bunny Hall , déterminée à retrouver Carole Simmons sa meilleure amie, sa quête se poursuivra au cœur du royaume de Corolla , là où se mêlent réel et fantastique.
Apparaissant comme un film d’animation interactive mélangeant action, furtivité et énigmes, By Sweet Carole est un titre prenant, son ambiance horrifique s’accordent parfaitement avec cette atmosphère douce rappelant les grands classique Disney de l’époque. Se reposant sur l’exploration des environnements variés tout en s'attaquant à des énigmes à résoudre assez amusante et qui sont ni trop facile ni trop difficile, les nombreuses phases de course-poursuite sont assez frustrante par moment, la faute peut être à un mauvais équilibrage et quelques imprécisions sont aussi à noter au niveau de ces phases de plate-forme.
Son intrigue est minutieusement bien soignée, profitant d’une excellente animation lors des cinématiques, le titre s’appuie d’une écriture étonnante et parvient à mettre en avant des sujets comme la peur ou la sollicitude, son titre est subtilement bien trouvé.
By Sweet Carole propose une expérience de jeu singulière, son gameplay reste simple, mais très efficace, d’une durée de vie assez courte, c’est une proposition qui tient ses promesses, une aventure à la fois sombre et douce à la fois.