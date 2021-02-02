CNPlay 9/10

ActuGaming 8/10

Gamekult 8/10

Tests en vidéo

IGNUS 9/10



Baby Steps ne plaira pas à tout le monde. Certains abandonneront après quelques minutes, irrités par la lenteur et la difficulté de la marche. D’autres, en revanche, y verront une œuvre originale et audacieuse, un anti-jeu qui ose aller à contre-courant de tout ce que l’industrie propose aujourd’hui. Ce n’est pas un jeu de vitesse ni de performance, mais un jeu d’apprentissage, de lâcher-prise et d’humilité. Il est rare qu’un jeu aussi minimaliste réussisse à provoquer autant de réactions. Baby Steps fait rire, énerve, intrigue, mais ne laisse jamais indifférent. Il s’agit d’une expérience qui force à reconsidérer ce qu’est la progression, non pas en termes de score ou de niveaux, mais en termes d’effort et de patience. En un sens, Baby Steps est une satire du jeu vidéo moderne, mais aussi un hommage à la beauté du mouvement humain, à sa maladresse et à sa persévérance.Si l’on ne savait pas forcément à quoi s’attendre, Baby Steps se révèle être une très bonne surprise. S’il y a quelques écueils évidents, que ce soit dans la narration comme dans son gameplay global, ce Walking Simulator à la sauce Dark Souls dans la progression comme dans son gameplay simpliste, mais très exigeant, fait le boulot sans sourciller. On retiendra aussi un humour malaisant en totale maitrise, mais aussi une construction générale qui nous donne un énorme goût de reviens-y, comme le lait qu’aime boire Nathan à chaque checkpoint. Malgré également ses quelques lacunes dans le contenu qu’il propose et le peu d’interaction, Baby Steps est un titre à quand même posséder absolument, d’autant qu’il n’est pas très cher. De plus, il vous occupera longtemps via sa durée de vie longue et conditionnée par sa difficulté relevée.Le traumatisme infligé par Baby Steps me donne envie de lui mettre 1/10 pour me venger de ce qu’il m'a fait subir. Heureusement pour lui, je suis quelqu’un de très pragmatique et derrière cette torture continue, cette hostilité et haine envers son joueur, ça reste une proposition extrêmement drôle de bien des façons, avec un gameplay malgré tout maîtrisé. Voilà, prends ton 8/10 et fous moi la paix, je veux plus jamais entendre parler de toi.