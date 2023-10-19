group information
Manga - Verse
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 10/11/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 382
visites since opening : 678014
subscribers : 16
bloggers : 7
Zootopie 2 dévoile sa musique thème "Zoo" de Shakira
Animation Land


Le film sortira le 26 novembre au cinéma.
https://m.youtube.com/watch?v=Xry6B0I3pT8
    posted the 10/11/2025 at 01:48 PM by yanssou
    comments (3)
    cyr posted the 10/11/2025 at 01:53 PM
    Celui la je pense allez le voir. Et peut-être predator badland.

    Pour predator, j'ai vu la bande annonce au cinéma , et je suis a la fois curieux, mais sur la reserve. A cause de la meuf synthétique. (Peur d'un monologue)

    Par contre pour la musique pour zootopie 2, c'est un titre exclusif au film ou c'est une chanson que Shakira va vendre en single?

    Déjà pour le premier zootopie, je sais meme pas si c'est une musique pour le film ou ils on payer les royalties pour le mettre dans le film...

    D'habitude avec Disney, on a droit juste a des chansons écrites pour les films.
    yanssou posted the 10/11/2025 at 01:59 PM
    cyr la première chanson est sortit en single je crois, ça doit être pareil pour celle ci.
    mrvince posted the 10/11/2025 at 02:39 PM
    cyr C'est des musiques originales pour le film. Mais ca va sortir sur les plateformes de streaming etc. Selon le contrat elle peut le mettre dans un album surement... Ou pas.
