Actu anime / manga et bien plus !
hyoga57
,
davenor
,
shanks
,
misterwhite
,
almightybhunivelze
,
nindo64
,
mugimando
,
kevinmccallisterrr
,
kisukesan
,
nicolasgourry
yanssou
(creator)
rendan
(administrator)
kevisiano
(administrator)
hyoga57
(administrator)
opthomas
(administrator)
rbz
(administrator)
shirou
(administrator)
Zootopie 2 dévoile sa musique thème "Zoo" de Shakira
Animation Land
Le film sortira le 26 novembre au cinéma.
https://m.youtube.com/watch?v=Xry6B0I3pT8
posted the 10/11/2025 at 01:48 PM by
yanssou
comments (
3
)
cyr
posted
the 10/11/2025 at 01:53 PM
Celui la je pense allez le voir. Et peut-être predator badland.
Pour predator, j'ai vu la bande annonce au cinéma , et je suis a la fois curieux, mais sur la reserve. A cause de la meuf synthétique. (Peur d'un monologue)
Par contre pour la musique pour zootopie 2, c'est un titre exclusif au film ou c'est une chanson que Shakira va vendre en single?
Déjà pour le premier zootopie, je sais meme pas si c'est une musique pour le film ou ils on payer les royalties pour le mettre dans le film...
D'habitude avec Disney, on a droit juste a des chansons écrites pour les films.
yanssou
posted
the 10/11/2025 at 01:59 PM
cyr
la première chanson est sortit en single je crois, ça doit être pareil pour celle ci.
mrvince
posted
the 10/11/2025 at 02:39 PM
cyr
C'est des musiques originales pour le film. Mais ca va sortir sur les plateformes de streaming etc. Selon le contrat elle peut le mettre dans un album surement... Ou pas.
