Nouveau visuel pour la saison 2 de Frieren qui sortira le 16 janvier sur Crunchyroll.

Au tour de la saison 2 de My Hero Academia : Vigilantes de se montrer en affiche , qui lui aussi sera diffusé en janvier 2026.

La partie 3 de la saison final de Dr Stone (cette fois ci c’est la bonne) s’envole vers 2026 sans plus de précisions.

Nouveau visuel et trailer pour la saison 3 de Star Wars Vision qui sortira le 29 octobre sur Disney +.

Publié par Soleil Manga , le manga The Legend of Zelda – Twilight Princess reviendra le 5 novembre en coffret intégral au prix de 99€ les 11 volumes.

Inspiré du surnaturel et du folklore japonais , le manga Yôkai Giga de Satsuki Satô arrive chez l’éditeur le Lézard Noir , son premier tome grand format sortira le 22 octobre au prix de 12€.

Mana Books proposera le 8 janvier le manga Fake Rebellion de Yuchang Sasaki , composé de deux tomes seulement , ils sortiront à la même date au prix de 7,95€ chacun.

Le manhua Blades of the Guardians de Xu Xian Zhe (Assassin's Creed - Dynasty) paraîtra aux éditions Kana avec un premier tome qui sortira le 27 février 2026.

Une exposition d’Isao Takahata s’installera à Paris à la MCJP, Maison de la Culture du Japon du 15 octobre au 24 janvier , elle retracera la carrière de ce célèbre réalisateur , du Tombeau des Lucioles, du Conte de la Princesse Kaguya, de Pompoko et de la toute première série Lupin III , c’est une véritable découverte autour de ces œuvres à travers des notes, storyboards, dessins originaux et celluloïds. Les réservations sont disponible à la MCJP depuis le 16 septembre , les tickets seront vendu au prix de 7 euros (5 euros en tarif réduit)

Au programme , 4 parties composeront cette exposition :



- Une passion pour les films d’animation

- Les plaisirs du quotidien – Explorer de nouveaux domaines d’expression dans l’animation



- Regards sur la culture japonaise – Dialogue entre le passé et le présent

- Des croquis pleins de vie – De nouveaux défis en matière d’animation

Le manga Sakamoto Days est adapté en film live action , un premier visuel et teaser ont été dévoilés pour une sortie durant la Golden Week 2026 au Japon. Yuichi Fukuda réalise ce film et Ren Meguro jouera le rôle de Taro Sakamoto.

Nouvelle affiche pour l’anime Suikoden The Anime adapté du jeu Suikoden II , prévu pour 2026 , Yuzo Sato (Police in a Pod, Marvel Future Avengers) réalise le projet au studio Konami Animation.

Première affiche et teaser pour la saison 2 de Yaiba qui est en cours de production.