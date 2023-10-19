Initialement prévu le 12 novembre , la sortie française du film Lupin III : La lignée immortelle est finalement repoussée au premier trimestre 2026 , une annonce soudaine et confirmée par Eurozoom le distributeur officiel. Une nouvelle date de sortie au cinéma sera prochainement fixée.
SynopsisLupin III et ses compagnons se dirigent vers la mer des Bermudes, à la recherche d'une « île mystérieuse » absente de toutes les cartes du monde. Leur objectif : découvrir l'identité du cerveau qui envoie des assassins à leurs trousses, et mettre la main sur son immense trésor. Mais alors qu'ils approchent de leur destination, leur avion est pris pour cible par des snipers et s'écrase sur l'île de la mort.