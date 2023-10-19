group information
Le film Lupin III : La lignée immortelle est repoussé en 2026
Actu Manga / Anime


Initialement prévu le 12 novembre , la sortie française du film Lupin III : La lignée immortelle est finalement repoussée au premier trimestre 2026 , une annonce soudaine et confirmée par Eurozoom le distributeur officiel. Une nouvelle date de sortie au cinéma sera prochainement fixée.




Synopsis Lupin III et ses compagnons se dirigent vers la mer des Bermudes, à la recherche d'une « île mystérieuse » absente de toutes les cartes du monde. Leur objectif : découvrir l'identité du cerveau qui envoie des assassins à leurs trousses, et mettre la main sur son immense trésor. Mais alors qu'ils approchent de leur destination, leur avion est pris pour cible par des snipers et s'écrase sur l'île de la mort.
https://www.manga-news.com/index.php/actus/2025/09/24/La-sortie-au-cinema-de-Lupin-III-:-La-lignee-immortelle-est-reportee
    posted the 09/24/2025 at 05:14 PM by yanssou
    comments (3)
    aozora78 posted the 09/24/2025 at 05:53 PM
    Bordel fait chier!
    yanssou posted the 09/24/2025 at 06:40 PM
    aozora78 tellement , et j’étais chaud pour le voir
    onsentapedequijesuis posted the 09/24/2025 at 07:02 PM
    Nooooooooooooo
