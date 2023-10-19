group information
Manga - Verse
10
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 09/18/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 360
visites since opening : 644248
subscribers : 16
bloggers : 7
channel
members (16)
more members
all
Ranma 1/2 Saison 2 / Nouveau trailer
Actu Manga / Anime


Nouveau trailer pour la saison 2 du remake Ranma 1/2 qui débutera le 4 octobre sur Netflix.


https://m.youtube.com/watch?v=ltuVlsFkEjk
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    marcelpatulacci
    posted the 09/17/2025 at 11:31 AM by yanssou
    comments (11)
    marcelpatulacci posted the 09/17/2025 at 11:51 AM
    lé comment la saison 1 ? ça couvre quel tome ? et le Q ? enfin...la censure ?
    shinz0 posted the 09/17/2025 at 12:10 PM
    marcelpatulacci les vrais questions sont : est-ce que Bernard Minet a fait le générique ? Et si les prénoms français sont de retour (Adeline, Roland...) ?
    neetsen posted the 09/17/2025 at 12:21 PM
    Tiens !!! vu la nature des pouvoirs des perso dans cette œuvre je suis étonné que personne ne crie au wokisme
    chronokami posted the 09/17/2025 at 12:22 PM
    shinz0 c'est non et non

    Marcelpatulacci un peu censuré mais pas trop !

    La production est de qualité en tout cas
    shinz0 posted the 09/17/2025 at 12:24 PM
    chronokami

    derno posted the 09/17/2025 at 12:38 PM
    marcelpatulacci
    la première partie s'arrête peut après l'arrivé de shampu, la réalisation est de haute volé, ça bouge très bien et pour la censure on voit de la poitrine mais les mamelons ont été retirés.....ça aurait pu être pire.
    5120x2880 posted the 09/17/2025 at 01:14 PM
    neetsen C'est parce qu'il devient une vraie femme et vice versa, il s'appelle pas femme parce qu'il porte des collants et une perruque
    palan posted the 09/17/2025 at 01:55 PM
    neetsen Pourquoi, même étant transformer ranma ce considère toujour comme un garçon.
    marcelpatulacci posted the 09/17/2025 at 02:26 PM
    shinz0 tu va rire mais je me suis habitué au noms french, j'arrive pas avec les noms Jap dans Ranma

    chronokami derno
    onimusha posted the 09/17/2025 at 02:47 PM
    marcelpatulacci
    ranma ''vincent'' moi je peu plus
    marcelpatulacci posted the 09/17/2025 at 05:55 PM
    onimusha ah oui j'avais oublié le Vincent quand même
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo