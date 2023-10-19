accueil
Actu anime / manga et bien plus !
Ranma 1/2 Saison 2 / Nouveau trailer
Actu Manga / Anime
Nouveau trailer pour la saison 2 du remake Ranma 1/2 qui débutera le 4 octobre sur Netflix.
https://m.youtube.com/watch?v=ltuVlsFkEjk
1
Like
Who likes this ?
marcelpatulacci
posted the 09/17/2025 at 11:31 AM by
yanssou
comments (
11
)
marcelpatulacci
posted
the 09/17/2025 at 11:51 AM
lé comment la saison 1 ? ça couvre quel tome ? et le Q ? enfin...la censure ?
shinz0
posted
the 09/17/2025 at 12:10 PM
marcelpatulacci
les vrais questions sont : est-ce que Bernard Minet a fait le générique ? Et si les prénoms français sont de retour (Adeline, Roland...) ?
neetsen
posted
the 09/17/2025 at 12:21 PM
Tiens !!! vu la nature des pouvoirs des perso dans cette œuvre je suis étonné que personne ne crie au wokisme
chronokami
posted
the 09/17/2025 at 12:22 PM
shinz0
c'est non et non
Marcelpatulacci
un peu censuré mais pas trop !
La production est de qualité en tout cas
shinz0
posted
the 09/17/2025 at 12:24 PM
chronokami
derno
posted
the 09/17/2025 at 12:38 PM
marcelpatulacci
la première partie s'arrête peut après l'arrivé de shampu, la réalisation est de haute volé, ça bouge très bien et pour la censure on voit de la poitrine mais les mamelons ont été retirés.....ça aurait pu être pire.
5120x2880
posted
the 09/17/2025 at 01:14 PM
neetsen
C'est parce qu'il devient une vraie femme et vice versa, il s'appelle pas femme parce qu'il porte des collants et une perruque
palan
posted
the 09/17/2025 at 01:55 PM
neetsen
Pourquoi, même étant transformer ranma ce considère toujour comme un garçon.
marcelpatulacci
posted
the 09/17/2025 at 02:26 PM
shinz0
tu va rire mais je me suis habitué au noms french, j'arrive pas avec les noms Jap dans Ranma
chronokami
derno
onimusha
posted
the 09/17/2025 at 02:47 PM
marcelpatulacci
ranma ''vincent'' moi je peu plus
marcelpatulacci
posted
the 09/17/2025 at 05:55 PM
onimusha
ah oui j'avais oublié le Vincent quand même
