Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
PQube
L'univers de
name : L'univers de "l'indé"
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 09/12/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[PS5/XSX] Tormented Souls 2 / Demo dispo
Horreur




Éditeur : PQube
Développeur : Dual Effect
Genre : Horreur
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 23 Octobre 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Russe / Chinois / Espagnol / Japonais / Coréen.

Suite aux événements atroces survenus à l'hôpital Wildberger, Caroline Walker espère retrouver une vie normale avec sa sœur, Anna. Mais au cours des mois qui suivent, Anna devient peu à peu hantée par des visions de violence et de mort, la poussant à dessiner des entités cauchemardesques qui se manifestent soudainement dans la réalité.
Prête à tout pour la délivrer de cette affliction, Caroline se rend dans la ville isolée de Villa Hess et arrive dans une mystérieuse clinique nichée dans les montagnes au sud du Chili. Mais derrière les sourires chaleureux des employés se cache une vérité révoltante, et les deux sœurs se retrouvent au centre d'un tout nouveau cauchemar...


Steam (Demo dispo) -la démo est aussi disponible sur PS5 et XSX-
    4
    Likes
    idd, bigsnake, malroth, adamjensen
    posted the 09/11/2025 at 05:10 PM by nicolasgourry
    comments (8)
    bigsnake posted the 09/11/2025 at 06:26 PM
    Merci de l'info mais je refuse de le faire pour garder la surprise.
    sdkios posted the 09/11/2025 at 07:14 PM
    bigsnake pareil, j'attendrai le mois prochain pour le faire en entier !
    malroth posted the 09/11/2025 at 08:40 PM
    je l'ai faites sur pc à sa sortie, mais oui je recommande de ne pas la faire pour ceux qui sont certain de l'acheter, car c'est le tout debut du jeu, donc si vous voulez decouvrir le jeu, attendez le 23 octobre.

    j'ai hâte en tout cas.

    visuellement et niveau ergonomie (du briquet, armes...ect) ya vraiment un gros +

    visuellement j'etais bluffé, ils ont changé de moteur graphique et ça se voit ^^

    si vous avez un ecran OLED, c'est un énorme + avec le contrast noir, lumieres des bougies, lampes qu'il ya. c'est bluffant
    idd posted the 09/11/2025 at 09:24 PM
    pareil j'attends le jeu directement, puis je suis encore sur Cronos.
    onsentapedequijesuis posted the 09/11/2025 at 11:18 PM
    J'avais adoooooré le 1 !!! J'espère que le 2 sortira sur Switch 2
    bigsnake posted the 09/12/2025 at 02:08 AM
    sdkios
    Pareil déjà préco.
    bigsnake posted the 09/12/2025 at 02:09 AM
    idd
    Pareil Cronos une tuerie.
    idd posted the 09/12/2025 at 08:41 PM
    bigsnake
