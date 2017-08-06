description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : PQube
Développeur : Dual Effect
Genre : Horreur
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 23 Octobre 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Russe / Chinois / Espagnol / Japonais / Coréen.
Suite aux événements atroces survenus à l'hôpital Wildberger, Caroline Walker espère retrouver une vie normale avec sa sœur, Anna. Mais au cours des mois qui suivent, Anna devient peu à peu hantée par des visions de violence et de mort, la poussant à dessiner des entités cauchemardesques qui se manifestent soudainement dans la réalité.
Prête à tout pour la délivrer de cette affliction, Caroline se rend dans la ville isolée de Villa Hess et arrive dans une mystérieuse clinique nichée dans les montagnes au sud du Chili. Mais derrière les sourires chaleureux des employés se cache une vérité révoltante, et les deux sœurs se retrouvent au centre d'un tout nouveau cauchemar...
j'ai hâte en tout cas.
visuellement et niveau ergonomie (du briquet, armes...ect) ya vraiment un gros +
visuellement j'etais bluffé, ils ont changé de moteur graphique et ça se voit ^^
si vous avez un ecran OLED, c'est un énorme + avec le contrast noir, lumieres des bougies, lampes qu'il ya. c'est bluffant
Pareil déjà préco.
Pareil Cronos une tuerie.