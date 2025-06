Actualité

Chun-Li





Cammy





Manon





A.K.I.





Kimberly



Capcom a diffusé durant cette nuit un aperçu de Sagat, le prochain personnage DLC et premier de la 3e année de suivi sur Street Fighter 6.L'éditeur a profité pour montrer un aperçu des Tenues 4 qui seront estivales pour les personnages concernés. On va évidemment parler que des demoiselles, mais sachez que seuls Luke et Jammie sont les 2 autres personnages à avoir des maillots de bain.Les maillots de bain de Chun-Li et Cammy sont d'ailleurs basés sur cet artwork promotionel de Super Street Fighter II de l'artiste Kinu Nishimura :