Yakuza 0 reste fidèle à ses origines, ce qui réjouira les joueurs qui souhaitent revenir aux sources de la série. Ce titre sera également un excellent point de départ pour quiconque souhaite découvrir la série dans l'ordre chronologique. Vous avez ici un port exceptionnel d'un jeu exceptionnel, prêt à vous replonger dans l'univers des Yakuza. Yakuza 0 Director’s Cut est une version fantastique du jeu qui ne fait qu'ajouter à l'expérience que les fans de la série adorent, en faisant un excellent jeu pour redécouvrir. Si vous débutez avec la série des Yakuza, ce jeu est l'entrée idéale et il vaut vraiment le détour.

Yakuza 0 is completely the same at its core, which will please many returning players to the game. This will also prove to be a great place to start for anyone looking to start the series from the chronological start. You’ve got an amazing port of an amazing game ready for you to jump into once again. Yakuza 0 Director’s Cut is a fantastic version of the game that does nothing but add to the experience that fans of the series adore, making it a great game to check out and play once again. If you’re new to Yakuza games, there isn’t a better starting point than this entry here and it's easily worth your time.Yakuza 0 Director’s Cut sur Nintendo Switch 2 n’est pas qu’un portage opportuniste : c’est la consécration d’un chef-d'œuvre enfin disponible dans une version accessible, complète et techniquement solide. L’histoire de Kiryu et Majima, toujours aussi puissante, gagne en impact grâce à une localisation française soignée, et le mélange unique d’action, de drame et d’humour absurde reste inégalé. Même dix ans après sa sortie initiale, ce titre impose le respect par sa densité, son ambition narrative et son amour du détail. Il s’agit non seulement d’un excellent point d’entrée dans l’univers Like a Dragon, mais aussi d’un des meilleurs jeux narratifs disponibles aujourd’hui en format portable.Ce Yakuza 0 Director's Cut se destine avant tout aux nouveaux joueurs Yakuza, Like a Dragon. Et ça tombe bien puisqu'ils sont nombreux sur Switch et Switch 2. La Team Ryû Ga Gotoku a commencé à draguer le joueur Nintendo avec Yakuza Kiwami l'année passée sur Switch et continue avec Yakuza 0 Director's Cut sur Switch 2.ImageEt là il faut avouer que SEGA fait un peu mieux le travail qu'avec Yakuza Kiwami avec un portage plus travaillé, amélioré et avec des sous-titres français. SEGA va certainement continuer son évangélisation de la franchise Ryû Ga Gotoku chez Nintendo avec des portages de Yakuza Collection, Yakuza 6 puis la saga Ichiban Kasuga. On verra si Yakuza Collection et Yakuza 6 auront aussi droit à du boulot et pourquoi pas des sous-titres français. Vous êtes intéressés par cette Director's Cut et vous ne voulez pas de la Switch 2 ? Ne vous inquiétez pas, elle devrait débouler sur votre plateforme préférée prochainement.Alors, faut-il craquer pour Yakuza 0: Director’s Cut ? Si vous avez déjà le jeu sur une autre plateforme, c’est inutile. Les cinématiques n’apportent pas grand-chose de neuf (pire, elles trahissent ce qui a été raconté avant) et le mode multijoueur est oubliable. Mais si vous ne connaissez pas la franchise ou que les textes en anglais vous rebutent, ce portage sur Switch 2 est un excellent moyen de découvrir Yakuza/Like a Dragon, avec la possibilité d’enchaîner avec Yakuza Kiwami. Espérons désormais que les autres jeux principaux de la saga aient droit à leurs portages sur la nouvelle console de Nintendo.