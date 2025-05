Nouveau trailer détaillant le contenu du DLC NIKKE pour Stellar Blade. On y voit le mini-jeu répliquant le gameplay de Goddess of Victory: NIKKE avec les Naytiba (faisaint office de Raptures) ainsi que les quelques costumes déjà confirmés (Rapi, Anis et Alice), mais surtout le combat de boss contre Scarlet.

posted the 05/22/2025 at 07:29 AM by masharu