Par le développeur deAinsi s'exprime Annihilus, la Mort qui marche !La vie elle-même est menacée par une attaque sans précédent à l'échelle de la galaxie.Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America et bien d'autres héros, terrestres ou cosmiques, vont devoir unir leurs forces pour combattre la redoutable Vague d'Annihilation au cours d'une aventure interstellaire tumultueuse.De New York aux tréfonds de la Zone négative, la survie de l'Univers se jouera parmi les étoiles dans MARVEL Cosmic Invasion !

Éditeur : Dotemu Développeur : Tribute Games Genre : Beat Them All Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch Date de sortie : 2025 Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois/Ukrainien.

Beat Them All

Who likes this ?

posted the 03/28/2025 at 08:45 AM by nicolasgourry