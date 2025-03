Éditeur : PQube / PixelHeart

Développeur : STORYBIRD Studio

Genre : Metroidvania

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Coréen / Russe / Chinois.

Incarnez le Roi maudit en maniant les chaînes qui vous emprisonnaient autrefois. Utilisez-les comme armes pour vaincre vos adversaires et vous déplacer sur les terres dangereuses de votre royaume brisé. Découvrez des zones cachées, résolvez des énigmes, et obtenez des trésors secrets pour augmenter votre pouvoir afin d'affronter des boss colossaux et coriaces dans des batailles épiques. Montez stratégiquement de niveau pour surmonter les obstacles et reprenez votre place de roi !Revenez à la vie & récupérez votre trône !Incarnez le Roi maudit en vous lançant dans cette quête de vengeance pour récupérer le trône qu'on vous a volé. Traversez des zones dangereuses à la recherche des fragments éparpillés des flèches célestes. Combinez-les pour purger votre malédiction et débloquer votre véritable pouvoir.