Gamekult 7/10

Après des années d’attente, Kingdom Come: Deliverance II s’impose comme une suite ambitieuse qui affine la formule de son prédécesseur tout en conservant son essence. À savoir, une immersion historique inégalée et un souci du détail rare dans le genre. Le monde ouvert du jeu, plus dense et vivant, fourmille d’interactions et d’événements aléatoires qui renforcent son authenticité. Les quêtes secondaires, loin d’être anecdotiques, s’intègrent harmonieusement à l’ensemble et offrent des histoires captivantes. Le système de combat, bien que toujours exigeant, bénéficie de plusieurs ajustements pour le rendre plus accessible sans sacrifier son réalisme. Malgré quelques défauts techniques et une prise en main qui pourra encore rebuter certains joueurs, le jeu s’érige en référence du RPG historique et confirme le talent de Warhorse Studios.Si vous cherchez une aventure qui vous pousse dans vos retranchements pour redécouvrir les codes du jeu vidéo, Kingdom Come: Deliverance II est fait pour vous. C’est un jeu de rôle qui peut paraître exigeant, voire frustrant, mais qui procure une immense satisfaction. Si l’on peut reprocher au titre un certain manque dans l’aspect technique, notamment au niveau des détails graphiques ou de petits bugs visuels, la qualité de l’immersion nous permet de facilement lui pardonner. En acceptant le contrat tacite que le jeu nous propose, celui de vivre le jeu comme une aventure médiévale réaliste, alors KCD2 devient une expérience riche et inoubliable.Kingdom Come Deliverance 2 est un jeu sans pareil. Bien qu'il soit loin du sans-faute, avec son équilibrage douteux et un manque notable de finitions à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il parvient néanmoins à s'améliorer dans de nombreux domaines par rapport au premier titre. Les choix faits dans la direction méritent d'être salués. Elle donne vraiment l'impression d'être plongé en plein Moyen Âge, avec tout ce qu'il a de sale, de vulgaire et de répugnant, mais aussi tout ce qu'il a de glorieux. On découvre le tout avec des personnages très humains et une tonne d'humour paillard qui s'est fait bien trop rare ces dernières années. Pour conclure dans l'esprit de KCD2 : si vous n'avez pas peur de marcher dans la merde, ce jeu est fait pour vous !Kingdom Come : Deliverance 2 est tout ce que nous étions en droit d'attendre d’une suite, et bien plus encore. Warhorse Studios délivre en 2025 un RPG solide sur ses bases et saisissant de réalisme aussi bien visuel que ludique. Avec ses combats authentiques et sa progression “organique”, le jeu édité par Deep Silver n’a pas son pareil pour nous immerger pleinement dans une Bohême féodale à couper le souffle. Malheureusement, cette suite n’est pas exempte de défauts, à commencer par son système de sauvegarde contraignant, plusieurs problèmes techniques et surtout sa narration ludique parfois perfectible. Il n’en demeure pas moins que ce Kingdom Come : Deliverance 2 est une singularité dans le paysage actuel qu'il convent de saluer et d'encourager.Si le premier opus était autant le jeu de la jeunesse d’Henry que de Warhorse Studios, Kingdom Come Deliverance 2 est par bien des aspects pour eux deux celui de la maturité. Cette suite se montre en effet plus aboutie dans de nombreux domaines, comme son histoire passionnante par sa qualité d’écriture, son aspect technique et artistique mieux peaufiné, ou son impressionnante immersion dans un Moyen Âge réaliste. Cela étant dit, cette suite ne semble pas être allée totalement au bout de ses folles ambitions, puisqu’on y retrouve plusieurs éléments qu’on aurait aimé voir corrigés par rapport à son aîné, notamment au niveau d’un gameplay assez lourd, d’une difficulté très inégale, et d’un aspect « survie » aussi intéressant que parfois trop contraignant. Si vous avez adoré la formule du premier opus, vous n’allez certainement pas bouder votre plaisir sur celui-ci. Pour les néophytes, il faudra en revanche faire preuve d’un peu d’abnégation au début pour ensuite apprécier à leur juste valeur les grandes forces de ce RPG « historique » en monde ouvert proprement unique dans sa catégorie, même si un peu trop familier par rapport à son grand-frère.Kingdom Come Deliverance II (KCD2) pousse encore plus loin l'ambition de son prédécesseur en offrant une simulation de vie médiévale d'un réalisme impressionnant. Chaque journée en Bohême est une suite de choix cruciaux : trouver de quoi manger, travailler pour survivre, entretenir son équipement et gérer sa réputation. Le système de progression, entièrement basé sur la pratique et l'expérience, renforce l'immersion et donne du poids à chaque action. Malheureusement, certaines mécaniques entre en conflit avec ce réalisme et gâche un peu l'expérience. Heureusement, le roleplay est récompensé avec une narration organique où les quêtes principales et secondaires se mêlent naturellement, rendant chaque partie unique. Un titre retors qu'il faut apprivoiser malgré ses défauts, mais qui vous le rend au centuple.Mis à part une refonte du combat, Warhorse ne propose rien de bien nouveau en termes de gameplay par rapport au premier opus, même sur les points qui étaient loin de faire l’unanimité. Si l’on peut regretter que le studio campe aussi fermement sur ses positions, y compris sur l’aspect visuel de son jeu, la qualité d’écriture de son intrigue principale et la richesse gargantuesque proposée par ses quêtes secondaires en font une aventure dans laquelle il est facile de se perdre pendant des heures sans jamais s’ennuyer. Tout cela à condition que l'on adhère à la proposition et ceux n'ayant pas apprécié le premier opus auront du mal à y trouver leur compte tant l'expérience reste semblable.