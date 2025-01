XBoxMag 9/10

JV 15/20

Actugaming 7,5/10

Il est enfin l'heure pour les joueurs Xbox de découvrir ce joyau du JRPG qu'est Tales of Graces f. Bandai-Namco nous offre ici la meilleure version d'un des meilleurs épisodes de la saga, autant par son scénario très bien construit que par son système de combat ultra satisfaisant. On pourra bien entendu lui reprocher quelques défauts sur sa partie exploration, qui manque clairement d'ambition, mais son univers, ses personnages attachants et son game-design qui cherche à sortir des sentiers battus en font un jeu d'exception à plus d'un titre.Testé dans sa version PS5, Tales of Graces f Remastered permet de renouer avec l’un des épisodes préférés des fans dans des conditions confortables. Son optimisation reste cependant à vérifier sur Switch, seule version limitée à 30 fps avec une résolution plus faible. Même si sa réalisation 3D et son système de combat ont fatalement vieilli, le jeu reste agréable à découvrir et la candeur de son scénario donne envie de connaître son dénouement.Avec son système de combat absolument jubilatoire, son histoire touchante et ses personnages attachants, ou encore son contenu dantesque, Tales of Graces f a de quoi combler tout fan de la série ou amateur d’Action-RPG nippon. Si cette version remasterisée n’est pas ce qui se fait de plus abouti dans le genre, il y a toutefois peu de choses à redire, si ce n’est concernant un aspect visuel qui a pris quelques rides.