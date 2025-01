Sony Playstation 5

Le mois dernier lors d'un séminaire donné à des professionnels au QG de Sony a San Mateo aux USA,a donné une présentation détaillée de la technologie qu'embarque laet des modifications apportées au hardware de base pour cette version mid-gen de laLa vidéo est en anglais mais des sous-titres globalement compréhensibles sont disponibles, par contre c'est traduit du japonais en français et non de l'anglais vers le français.En résumé on en apprend un peu plus sur la volonté de proposer cette version qui sert principalement à tester les nouvelles features en préparation de la prochaine génération (RDNA3), comme on peut le voir lorsqu'il aborde le renduqui demande une quantité colossale de ressources dédiées et d'optimisation pour gagner en efficacité.Mais aussi leur technique d'upscale prioritairebasé sur led'qui n'en ai qu'à ses débuts et aura le temps d'être amélioré d'ici la sortie de la. La présentation est vraiment intéressante pour ceux qui aiment la technique pure, on sent bien que Cerny est passionné par ce qu'il fait et cherche à dompter ces nouvelles technologies (IA, Ray Tracing, etc.) de manière optimale.