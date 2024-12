Actualité













Le livestream spécial Noel a été diffusé ce midi, de nouvelles informations ont été délivrées pour le jeu mobile de Shift Up, Goddess of Victory: NIKKE. Voici le récapitulatif des informations importantes (je ne reviens pas sur toutes les nouveautés de la prochaine mise à jour).Introduite au chapitre 34 de l'histoire principale, la nouvelle version SSR de Rapi sera disponible le 1er janvier prochain, accompagnée de l'event où l'on connaitra l'origine humaine de la Nikke mascotte du jeu.Rapi est la première Nikke d'une nouvelle catégorie, les Nikkes Over-Spec. Ce seront des Nikkes spéciales appartenant aux 3 autres constructeurs, avec la même rareté et le même pool que les Nikkes Pèlerines. Par conséquent, la Tour Pèlerines ainsi que les Moules Pèlerines changent de nom pour devenir "Pèlerines/Over-Spec". Accessoirement, il sera désormais possible de rajouter les Nikkes Pèlerines (et Over-Spec) dans votre liste de souhait dans la bannière d'invocation commune.3 nouveaux costumes seront disponibles à l'achat (via tirage aléatoire et les passes de missions et d'event), des kimono pour Naga, Ein et Zwei pour célébrer la nouvelle année.La prochaine collaboration avec NIKKE a été présenté, étonnamment ça sera le retour en février prochain de la franchise Evangelion avec une nouvelle histoire "Second Quest" ainsi de toutes nouvelles versions SSR pour Asuka et Rei. Les 2 héroïnes ainsi que Mari auront également de nouveaux skins dont 1 gratuit pour chacune. Après Misato, c'est Sakura qui sera offert (rareté SR).Si vous l'aviez raté en aout-septembre dernier, l'histoire de la première collaboration NIKKE x Evangelion "You Can (Not) Evade" sera de nouveau accessible durant l'évent. Ceux qui avaient raté 2B et A2 en 2023, ce retour de collaboration donne de l'espoir pour un retour de la collaboration avec la franchise NieR (j'ai toujours pensé a une partie 2 avec Kaine, Popola et Devola).Malgré cela, la bonne nouvelle c'est qu'on a aussi un premier teaser pour la collaboration avec Stellar Blade, la nouvelle IP du studio coréen.EVE avec certainement Tachy et Lily (et Raven ?) devraient arriver dans le jeu durant l'année 2025, qui sait certainement pour fêter le premier anniversaire de Stellar Blade sur PlayStation 5.