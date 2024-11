Crunchyroll vient d’ajouter récemment la version longue du film d’animation « Dans un recoin (et d'autres recoins) de ce monde » qui était sortit en décembre 2019 au Japon. Adapté du manga de Fumiyo Kôno , ce long métrage d’une durée de 168 minutes est réalisé par Sunao Katabuchi (Mai Mai Miracle) au Studio Mappa.

Le premier épisode de l’anime Fate/Strange Fake qui fait suite à l’épisode spécial Fate/ Strange Fake : Whispers of Dawn sera diffusé le 31 décembre 2024 sur Crunchyroll.

Adapté des romans de Tokuya Higashigawa et d’une pièce de théâtre , l’anime The Dinner Table ​​Detective est prévu pour 2025 , plus d’info prochainement.

Le studio BN Pictures proposera en 2025 l’anime Shabake , adapté des romans historiques de Megumi Hatakenaka.

Netflix dévoile un nouveau trailer pour l’anime d’horreur The Summer Hikaru Died qui sera diffusé en juillet 2025 en France. Ryohei Takeshita (Jellyfish Can’t Swim in the Night) réalise l’anime au studio d’animation Cygames Pictures.

Le manga « L’homme invisible et sa future épouse » (Toumei Otoko to Ningen Onna) de Iwatobineko est adapté en anime en 2025 , un premier visuel à été dévoilé.

Nouveau trailer pour la saison 2 de Solo Leveling avec un extrait de son opening interprété par LiSA. Cette nouvelle saison est prévue en janvier pour un total de 12 épisodes.

Lupin The Third est de retour en film d’animation 2D pour une sortie courant 2025 au Japon. Un premier trailer a été dévoilé , et le studio Telecom Animation Film dirige le projet avec le retour de Takeshi Koike à la réalisation (Lupin the IIIrd : Fujiko Mine’s Lie, Lupin the IIIrd: Jigen’s Gravestone, Lupin the IIIrd: Goemon’s Blood Spray) , le scénario est confié à Yuya Takahashi (Lupin the IIIrd : Fujiko Mine’s Lie, Lupin the IIIrd: Jigen’s Gravestone, Lupin the IIIrd: Goemon’s Blood Spray) et James Shimoji (Lupin the IIIrd : Fujiko Mine’s Lie, Lupin the IIIrd: Jigen’s Gravestone, Lupin the IIIrd: Goemon’s Blood Spray) s’occupera des musiques.



La fin du trailer laisse un slogan assez mystérieux : « Vous ne connaissez toujours pas le vrai Lupin III. ».

Le manga Uchujin Mumu de Hiroki Miyashita est adapté en anime et sera diffusé prochainement en 2025.

L’anime Ameku MD : Doctor Detective s’offre un trailer pour une diffusion le 1er janvier prochain. L’opening surnommée « SCOPE » sera interprété par la chanteuse Aimer.

Nouveau teaser pour l’anime To Be Hero X qui sera diffusé prochainement en 2025. Ce projet qui mélange images de Synthèse et 2D est une collaboration entre le service de vidéo de Shangaï bilibili et le producteur d'anime Aniplex , la production est assuré par le studio BeDream.



En plus du nouveau teaser , un autre trailer à été dévoilé l’année passée et présente la plupart de ces personnages. A noter que Hiroyuki Sawano ( Shingeki No Kyojin ) composera la bande son de l’anime.