La saison 2 de Wind Breaker prévue en avril prochain s’offre une premiere affiche et un premier teaser.

Pendant que GTO : Paradise Lost tire sa tirer sa révérence avec son dernier chapitre , Tohru Fujisawa annonce un spin of dédié a Hiroshi Uchiyamada. Sous le nom de Great Teacher Uchiyamada - GTU - Ikari no Death Yamada , le spin of a déjà deux chapitres à son actif.

Premier teaser pour la saison 4 de Dr Stone qui résume par la même occasion les aventures de Senku. La première partie de la saison est prévu en janvier prochain sur Crunchyroll.

Le 25e épisode de l’anime High Card sortira le 5 novembre prochain au japon et fera suite a sa saison 2.

Zenshu , l’anime original du studio Mappa dévoile un nouveau trailer pour une diffusion en janvier prochain.

L’anime Lazarus réalisé par Shinichiro Watanabe du studio Mappa dévoile un nouveau trailer pour une diffusion courant 2025 au Japon ainsi que sur la chaine Adult Swimm.

Les éditions Ki-oon sortiront « Les Chats d’Ulthar » le dernier recueil de Lovecraft par Gou Tanabe. Ce one shot regroupera les trois récits tirés du cycle du rêve et sortira le 23 janvier prochain au prix de 18€.

Mangetsu annonce le manga horrifique « Animal Human » pour le troisième trimestre 2025.