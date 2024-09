Gameblog 9/10

GAC 9/10

Gamekult 8/10

IGNFrance 8/10

Millenium 80%

Actua 8/10

JV 14/20

The Plucky Squire, ou Le Vaillant Petit Page, est bien le bonbon sucré qu’il prétendait être à chacune de ses présentations. Ça fait du bien de retourner en enfance, de prendre un pied monstre sans se faire exploser la rétine par des effets dans tous les sens. Simple, extrêmement efficace, malin, ingénieux et beau comme tout… The Plucky Squire est excellent à tous les niveaux. Sa narration et son narrateur nous font revenir en enfance instantanément, et la direction artistique vient conclure l’affaire. Entre dessins à la main, illustrations de haute volée et graphismes similaires à ce que l’on trouve dans les films d’animation Pixar, c’est un voyage artistique extrêmement plaisant. Un pur régal, un conte vivant et une vraie pépite.On peut crier Au génie ! après avoir terminé l’aventure de The Plucky Squire. Le jeu répond absolument à toutes nos attentes : c’est un jeu amusant, ingénieux et accessible à tous. Parce que oui, si vous avez entre 7 et 77 ans, l’aventure de Jot va assurément vous plaire. Vivre son histoire ainsi que celle de ses camarades est un pure délice vidéoludique.En fait, je suis même prêt à parier qu’elle vous marquera au point que le jeu fera partie de vos meilleurs souvenirs de l’année. Et cela, très peu de jeux peuvent se targuer de le faire.The Plucky Squire (ou Vaillant Petit Page) est avant tout un concept attirant. Celui d'une aventure enfantine qui nous fait passer d'un livre de conte au monde réel avec un gameplay interconnecté et le contrat est rempli par All Possible Futures. Le studio s'est donné les moyens de ses ambitions, avec une direction artistique magnifique, une utilisation du quatrième mur fine, tout en gardant une histoire simple comme on en trouverait dans un livre pour enfants. On regrettera une prise par la main un petit peu trop insistante qui n'était pas forcément nécessaire, le jeu étant bien assez clair dans ses mécaniques. Ça reste une courte aventure parfaite pour un·e jeune joueur·euse, ou un adulte curieux d'une expérience intéressante en termes de game design.Le Vaillant Petit Page aura été un véritable bonbon tout au long de notre progression. Fort de merveilleuses idées, le titre s'appuie sur de nombreuses références à des classiques du jeu vidéo (et d'ailleurs) pour changer de forme régulièrement. Il le fait si bien que l'on attend le nouveau clin d'œil au fil de notre aventure. Mais le générique apparaît bien vite et l'on reste quelque peu sur sa faim... ou bien cette épopée a été si chouette que l'on ne voulait pas qu'elle se finisse ?Le Vaillant Petit Page est une aventure charmante à laquelle il manque juste un "petit quelque-chose" pour être véritablement magique. Bourré de trouvailles visuelles et de gameplay, le soft de All Possible Futures ne prend pas assez de temps pour creuser son univers, ses personnages, mais aussi ses phases en 3D, pourtant bien intégrées au reste de l'épopée de Laïus. Des lacunes qui empêchent le voyage d'être mémorable, mais ne vous y trompez pas, on est tout de même sur un très beau conte vidéoludique, calibré pour toute la famille.Le Vaillant Petit Page est un jeu d’aventure enfantin mais enchanteur. Il brille bien sûr par sa direction artistique, mais son aventure se caractérise également par sa variété. Sa durée de vie aide de toute façon à ne pas laisser la lassitude s’installer. On aurait pu préférer une écriture moins naïve ou des phases de jeu plus nombreuses encore. Mais on conserve le sourire tout au long de la partie. En tant qu’œuvre d’initiation aux jeux vidéo, la première création d’All Possible Futures excelle en plus grâce à des options inclusives pour les plus jeunes d’entre nous.Il était une fois un petit héros qui, voulant se faire apprécier de tous, s’arrangea à la manière des seigneurs de son époque. Charmant comme un prince, il s’inventa des spécialités avec éloquence, “l’esprit aussi vif que le poing” promettait-il. Mais derrière ses traits avenants, notre aventurier eut bien du mal à cacher ses limites. “Cessez de vouloir enfler, sinon vous crèverez” lui lança une dame ayant vu clair dans son jeu. Ce jour-là, il comprit : à défaut de devenir un nouvel ambassadeur vénéré, il restera ce vaillant petit page estimé.