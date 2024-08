Netflix diffusera en simulcast le remake de l’anime Ranma 1/2 en vostfr et en vf à partir du 5 octobre.

Le studio d’animation CygamesPictures présente l’anime original Apocalypse Hotel prévu pour 2025. L’intrigue se déroule dans un monde post-apocalyptique ou se trouve un hôtel historique, qui semble subsister au milieu des ruines. Shigeru Murakoshi (Ninja Kamui) est au scénario avec Izumi Takemoto (Garden Sister) au character design.

Le manga Princesse Puncheuse de Ootori Nana sera adapté en anime courant 2025.

L’anime Mattaku Saikin no Tantei to Kitara s’offre un premier trailer pour une diffusion courant 2025 au Japon.

Le manga Kaoru Hana wa Rin to Saku de Mikami Saka va être adapté en anime , plus d’info prochainement.

Une première affiche pour l’anime With You and the Rain qui sortira courant 2025.

Les édition naBan annoncent quelques titres dans leur catalogue , a commencer par le manga Subaru de Masahito Soda qui sera disponible l’été prochain en librairie.

On continu avec le manga Her de Tomoko Yamashita connu pour ces œuvres profondes , ce recueil d’histoires courtes sera disponible au mois de novembre prochain au prix de 8 euros.

Le manga Jeanne sera réédité prochainement et fera son retour chez naBan au printemps 2025.

Les editions naBan annoncent l’arrivé du manga Hibari no Asa dans leur catalogue , une autre œuvre de Tomoko Yamashita qui arrivera au printemps prochain.

Encore un autre manga qui arrive chez naBan , Usemono Yado , une œuvre peu commune arrivera en février 2025 en librairie.

Après les éditions Kurokawa d’oméga rubis et de saphir alpha , voici venir les épisodes écarlate et violet qui arrive en un seul tome le 10 octobre au prix de 7€20.

Le manga Kojiro du clan Fuma de Masami Kurumada (Saint Seiya) revient en édition naBan le 25 octobre prochain en librairie. Pour ce tome 1 , il est proposé en deux éditions de 750 pages vendu au même prix.

Le manga Tombes de Junji Ito arrive chez Mangetsu , ce recueil de 416 pages est prévu le 23 octobre au prix de 24,95€.

Les animés de l’automne 2024