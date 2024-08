Le film Look Back / 21 et 22 septembre

Uzumaki / 28 septembre

Bleach Saison Finale Partie 3 / Octobre

Shangri-La Frontier Saison 2 / 13 octobre

Blue Exorcist Saison 4 / Octobre

Blue Lock Saison 2 / 5 octobre

Danmachi saison 5 / 4 octobre

SAO : Gun Gale Online Saison 2 / 4 octobre

Rurouni Kenshin Saison 2 / Octobre

Ron Kamonohashi Saison 2 / Octobre

The Seven Deadly Sins : Four Knights of the Apocalypse saison 2 / 6 octobre

MF Ghost Saison 2 / 6 octobre

KamiErabi GOD.app Saison 2 / Octobre

After-school Hanako-kun Saison 2 / 7 octobre

Dandadan / Octobre

Dragon Ball Daima / Octobre

Ranma 1/2 – Remake / 5 octobre

Trillion Game / Octobre

Criminelles Fiançailles / Octobre

Blue Box / Octobre

Ao no Miburo/ Octobre

Mechanical Arms / Octobre

A Terrified Teacher at Ghoul School ! / Octobre

Gundam : Requiem pour une vengeance / 17 octobre

Tomb Raider La légende de Lara Croft / 10 octobre

Arcane Saison 2 / Novembre