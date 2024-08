JV 17/20

Gameblog 7/10

Gamekult 6/10

Tests en vidéo





Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club est un excellent visual novel qui sublime la réputation d’une licence d’anthologie. Yoshio Sakamoto a affûté sa plume pour proposer de meilleurs rebondissements, une narration plus généreuse et un mystère toujours plaisant à suivre. Le travail visuel léché, le doublage intégral et la richesse globale de la direction artistique ne sont là que pour affiner une expérience narrative haut de gamme, à peine ternie par un plan d'action encore trop classique.Famicom Detective Club marque non seulement son retour, mais s’ouvre à un public beaucoup plus large avec ce nouvel opus. Pour l’occasion, la licence fait fort en proposant un tueur qui restera dans les mémoires des joueurs, ne serait-ce que par son design. Et s’il y a une chose qu’on ne peut pas retirer à Emio - L’Homme au sourire, c’est bien toute sa mise en scène. Le jeu adopte un dynamisme qu’on aimerait voir plus souvent dans les visual novels. Malheureusement, il souffre à côté de mécaniques datées, même pour le genre. Une interface plus moderne et plus ergonomique aurait pourtant suffit à alléger toutes les phases de dialogue, qui représentent l’essentiel du jeu. Dès lors, l’intérêt réside dans son intrigue, joliment menée. Les rebondissements captivent de bout en bout et donnent envie de lever le voile derrière l’identité du fameux tueur au sac sur la tête. Un jeu à par conséquent à ne pas mettre dans les mains des plus jeunes en raison des thèmes abordés, et à réserver surtout aux amateurs de polars et de jeux narratifs. .Malgré un début extrêmement poussif, Emio finit par décoller dans sa seconde moitié avec un final plutôt cruel qui tranche avec le reste du catalogue Nintendo. On aurait tout de même espéré une prise de risques plus grande niveau réflexion, puisque la notation PEGI 18 indique que le titre se destine aux adultes, qui n'apprécieront probablement pas de se faire tenir la main durant les premiers chapitres. Reste un visual novel joliment présenté dont la solution est moins évidente qu'elle n'y paraît.