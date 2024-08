L'ancienne capitaine de la deuxième division fait son entrée spectaculaire,et la spécialiste du combat au corps-à-corps utilisera son Anken pour des attaques au coup de pied et enchaînera avec son Bakko. Son éveil lui permettra d’être plus rapide pour des coups encore plus dévastateurs.



Bleach Rebirth of Souls est prévu sur Ps4 / 5, Xbox Series et Pc.