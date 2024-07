XBoxMag 9/10

ActuGaming 8,5/10

GAC 8/10

Dungeons of Hinterberg est une franche réussite. Malgré un aspect social survolé, les développeurs autrichiens de Microbird Games nous offrent une expérience de jeu aboutie du début à la fin, bien aidée par un gameplay solide, des donjons très agréables à parcourir et un rythme absolument parfait. Mieux que ça, le studio parvient ici à inculquer au joueur le sentiment de vivre une véritable aventure, un parfum lancinant qui invite à y retourner très vite dès la manette lâchée. Une belle prouesse, surtout venant d'un studio indépendant dont c'est le premier projet.Dungeons of Hinterberg est une très jolie surprise. Derrière sa direction artistique si particulière, mais pour autant réussie, se cache une aventure plaisante à parcourir. Qu’il s’agisse de se détendre en explorant la région et y dénicher des trésors, discuter et se lier d’amitié avec les habitants d’Hinterberg ou de parcourir les vingt-cinq donjons du jeu, on ne s’ennuie pas. Les donjons proposent tous des mécaniques variées combinant adroitement des phases d’énigmes et des affrontements via un bel ensemble de pouvoirs et de compétences. Un jeu parfait pour une petite dose de vacances à la maison, le tout accompagné de magie et de quelques rebondissements.Dungeons of Hinterberg a pour le mérite de proposer une aventure assez originale qui mélange plusieurs genres tout en proposant une direction artistique surprenante. Le titre offre une bonne variété dans sa jouabilité avec plusieurs secrets pour attirer les joueurs plus expérimentés. Dans son ensemble, on prend beaucoup de plaisir à parcourir ce petit village alpin et sa région. Les dernières heures de jeu sont plutôt lentes, mais heureusement ce n’est pas le cas pour l’ensemble de l’expérience. Je conseille le titre aux amoureux des jeux d’aventure et d’action à la recherche d’une proposition qui se démarque.