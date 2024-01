Gameblog 8/10

JV 16/20

Millenium 85%

ActuGaming 7,5/10

Pour une grande première dans le genre, Granblue Fantasy Relink est une réussite. Il se jette à corps perdu dans le grand spectacle et l’action pure en faisant preuve d’une extrême générosité. Fort d’un roster d’une vingtaine de personnages uniques, pour autant de gameplays différents, Relink peut se vanter de casser la routine, ou presque. Hérité du gacha, il reprend un système de progression pour ses héros qui pourrait en rebuter plus d’un. Mais c’est aussi cette recette qui rend le endgame, basé sur un système de quêtes à faire seul ou en coopération, si addictif. Si vous êtes clients, c’est plus d’une centaine d’heures de jeu qui vous attendent, sinon, il faudra se contenter de la trame principale rythmée de séquences et de combats mémorables. Une histoire qui reste toutefois peu surprenante avec des quêtes secondaires dispensables. Granblue Fantasy Relink a un peu “le cul entre deux chaises” puisqu’il ne parlera certainement pas à tout le monde, mais il n’en reste pas moins un bon action-RPG qui tente de mélanger son héritage à une recette un peu plus moderne et courante. Il ouvre ici la voie à une franchise qui pourrait bien nous surprendre encore davantage d’ici quelques années.Pour celles et ceux qui attendaient Granblue Fantasy Relink, nul doute que le titre saura apporter un vent de fraîcheur dans la grande famille des jeux de rôle japonais. Pour les autres, il pourrait être une vraie bonne surprise, de la trempe de celles que l’on ne voit pas venir. Ce qui lui permet de faire la différence et de s’attirer les faveurs d’un public néophyte, c’est sa propension à livrer un système de combat à la fois riche, nerveux et remarquable. Davantage porté sur l’action que sur le RPG traditionnel, le titre de Cygames est d’une dualité surprenamment positive. D’un côté, il est une aventure en solo classique et efficace mais non sans défauts (comme le côté très en retrait de l’exploration), et, de l’autre, une expérience en mode multijoueur qui réunit un peu le meilleur des mondes du JRPG, à la croisée d’un Tales of et d’un Monster Hunter, et propose une folle diversité d’approches grâce à la jouabilité unique de ses héros. Même s’il faudra rafistoler la formule à l’avenir, à l’image du Grandcypher, on espère que Relink soufflera un vent d’espoir dans les voiles de la licence : elle le mérite !Granblue Fantasy: Relink est ce A-JRPG qu'un grand nombre de joueurs attendait et qui va combler que ce soit les amateurs de Monster Hunter, Tales of, Kingdom Hearts ou de Genshin Impact de par sa profondeur de contenu qui peut vous garder des centaines d'heures si besoin. Avec un gameplay addictif, un casting de personnages travaillés et intéressants, un mode histoire qui reste satisfaisant et un endgame qui vous prend en otage pour de longues heures, seul ou à plusieurs, le jeu de Cygames est une des très bonnes surprises de ce début d'année. Et ce, malgré ses défauts frustrants, mais corrigeables on l'espère rapidement.Granblue Fantasy Relink peut s’avérer aussi agréable que frustrant. Malgré la présence de tous les personnages jouables, la monotonie vient vite s’installer une fois que l’on s’écarte de la trame principale du jeu, qui a tout dans les muscles mais rien dans le crâne. Et c’est bien cela qui l’empêche de devenir vraiment mémorable tant tout le reste est très solide. Il a tout pour plaire aux amateurs d’action-RPG qui recherchent un gameplay dynamique et bien pensé, avec des boss incroyables et un feeling global qui ne manque pas de panache. Avec des amis, c’est sans doute encore mieux même si le jeu s’apprécie aussi très bien en solo, à condition de ne pas espérer une expérience trop longue et de ne pas être rebuté par l’aspect farm du titre. Tout dépend donc de vos attentes pour le titre. Si vous attendiez un grand JRPG à la Tales of, passez clairement votre chemin. Si vous recherchez simplement un bon jeu d’action, auquel vous pouvez aussi jouer entre amis, c’est une bonne pioche. Pas vraiment un immanquable donc, mais terriblement grisant lorsque les étoiles s’alignent et qu’il nous montre sa meilleure facette.