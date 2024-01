Betatesteur 8,5/10

JVMAG 8/10

GAC 7,5/10

ActuGaming 6,5/10

Tests en vidéo

En conclusion, Another Code Recollection transcende les attentes initiales pour offrir une expérience de jeu inoubliable. Son mariage unique d’histoire captivante, de mécaniques de jeu intelligentes et de personnages bien développés fait de lui un trésor méconnu dans le monde des jeux vidéo. Pour les amateurs d’aventures, de puzzles et d’investigation, Another Code Recollection est bien plus qu’un simple jeu – c’est une invitation à plonger dans un monde où l’émotion et l’intelligence se rencontrent de manière magistrale au travers de souvenirs bousculés.En conclusion, je dois vous avouer avoir été surpris par Another Code : Recollection. Je me souviens avoir apprécié Another Code : Mémoires doubles sur Nintendo DS que j’avais bien apprécié. Mais ici, ce remake rend les personnages tous plus vivants les uns que les autres. Ils sont attachants et leurs émotions, dilemmes et passions se voient à travers leurs visages. Petit plus pour les joueurs, leurs paroles sont doublées en anglais et japonais. N’hésitez pas à tester la démo gratuite ! Ce jeu est ma première belle surprise de 2024. J’espère que vous aussi vous éprouverez du plaisir à découvrir. Préparez-vous à être surpris par ce voyage avec Ashley.En terminant, Another Code : Recollection est une belle reprise d’Arc System Works. Je n’étais pas familier avec la série et maintenant j’espère qu’il y aura une suite. Ce n’est pas un jeu qui réinvente le genre ou qui va faire de nouveaux adeptes du pointer-cliquer. Par contre, c’est un bon petit jeu pour commencer l’année pour ceux qui aiment les histoires bien développées avec une héroïne marquante.Malgré des efforts conséquents pour présenter la licence sous son meilleur jour, Another Code: Recollection souffre inévitablement des contraintes de son âge et de fondations instables. Ces éléments l’empêchent de dépasser le statut d’un jeu correct sans plus. Les joueurs occasionnels ou ceux à la recherche d’une aventure divertissante y trouveront leur compte. Toutefois, un œil un peu plus critique ou exigeant dans le domaine relèvera rapidement les défauts qui rendent l’expérience peu mémorable. La refonte visuelle et sonore est certes impressionnante, mais on regrette que le gameplay et la progression n’aient pas bénéficié du même degré d’attention et de modernisation.