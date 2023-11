Gamekult 9/10

Gamespot 9/10

Lots of games are about the possible end of the world, but I can't remember playing one that thought about that end, or made me think about it, as much as The Talos Principle 2. As we live through what can often feel like a slow-motion apocalypse, it's been fascinating, heartbreaking, and hopeful to consider things like our essential humanity, the things that make us who we are, and the choices we have made and can still make. And also, the puzzles are really good.

GamesRadar+ 4,5/5

The Talos Principle 2, then, is a puzzle game masterpiece that knows exactly what it is, boasting a masterful learning curve that'll keep you coming back for more and more. Through all of this, The Talos Principle 2 is one of the best puzzle games of all time – I just hope we're not kept waiting another nine years for more of the same.

PCGamer 89%

Not just a great sequel, but a thoughtful and human narrative adventure wrapped in a satisfying and beautiful puzzle game.

ActuGaming 8,5/10

Croteam avait déjà parfaitement maîtrisé l'aspect puzzles dans son premier opus. En proposant toujours plus d'énigmes dans la même veine avec quelques nouveautés, le contrat est déjà à moitié rempli. Mais là où on attendait vraiment le studio Croate, c'était dans sa capacité à présenter ses sujets philosophiques de manière plus organique et moins solennelle comme un lycéen qui réciterait ses cours, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le défi a été relevé haut la main. Malgré la répétitivité de sa progression, l'intrigue s'avère très intéressante et beaucoup plus concrète que celle de son aîné, parvenant à aborder une multitude de sujets avec justesse, tout en réussissant l'exploit de s'adresser autant aux amoureux de philo qu'aux simples curieux, en laissant toujours un peu de place à la réflexion pour le joueur.De nombreux jeux parlent de la fin possible du monde, mais je ne me souviens pas d'avoir joué à un jeu qui pensait à cette fin, ou qui m'y faisait penser, autant que The Talos Principe 2. Alors que nous vivons ce qui peut souvent ressembler à une apocalypse au ralenti, il a été fascinant, déchirant et plein d'espoir de considérer des choses comme notre humanité essentielle, les choses qui font de nous ce que nous sommes et les choix que nous avons faits et pouvons encore faire.Le Talos Principe 2 est donc un chef-d'œuvre de jeu de puzzle qui sait exactement de quoi il parle, doté d'une courbe d'apprentissage magistrale qui vous incitera à revenir encore et encore. Pour tout cela, The Talos Principle 2 est l’un des meilleurs jeux de réflexion de tous les temps – j’espère juste que nous n’attendrons pas encore neuf ans pour en savoir plus.Pas seulement une superbe suite, mais une aventure narrative réfléchie et humaine enveloppée dans un jeu de réflexion satisfaisant et magnifique.Avec The Talos Principle 2, la recette du premier opus se voit ici transcendée par le leitmotiv du « toujours plus ». Plus grand, plus beau, plus varié, le titre de Croteam assure une expédition mémorable. Des énigmes renouvelées qui procurent toujours autant de satisfaction à leur résolution couplées à des discussions et des lectures métaphysiques passionnantes, le titre capitalise sur ses atouts et les amène encore plus loin. Il se permet même des défis optionnels plutôt bien trouvés, sans frustrer autant que n’a pu le faire l’épisode précédent, et vouloir tout découvrir ou tout résoudre procure beaucoup de plaisir. Seuls son schéma de progression ultra carré et répétitif ou sa perte de rythme due à des tailles de map trop vastes, constituent l’ombre au tableau. De même pour son caractère résolument bavard, autant perceptible comme une force qu’une faiblesse. Mais au bout du compte, The Talos Principle 2 s’impose comme une très bonne suite et un excellent puzzle-game.