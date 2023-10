Premiers avis

Tout comme pour Alan Wake 2, je précède mon futur test de ces quelques mots pour marquer la fin de l’embargo :Oui, et j’en suis encore le premier surpris, RoboCop : Rogue City, un jeu conçu par Teyon (les mecs qui ont fait l’abominable Rambo) et Nacon (les mecs qui ont édité Gollum), va se placer comme l’une des grandes surprises de cette année.Je n’ai pas encore assez d’heures en poche pour me prononcer définitivement, mais suffisamment pour dire que l’expérience est au moins bonne (alors qu’on s’attendait à une catastrophe), respectueuse de l’œuvre d’origine, accrocheuse par un game-design simple mais très efficace, bourré de secrets, bien punchy dans ses combats et avec l’envie de débloquer des compétences qui donnent envie dès le départ.Alors oui, c’est pas bien nerveux dans ses déplacements vu le personnage, et ça peut énerver dans les moments où l’on explore une zone semi-ouverte pour ne rien louper, mais j’aime beaucoup, et c’est sans conteste la meilleure adaptation jamais vue pour la franchise.Quel dommage que Teyon ait du faire avec un budget assez juste (cela se ressent beaucoup dans les cinématiques sans tomber dans le drame de Gollum, ou pire, Skull Island) mais pourtant, le jeu arrive même à surprendre sur ce point par certains détails et la destruction de nombreux décors.J’y retourne, comme on dit