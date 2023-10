GIAG 8,5/10

ActuGaming 8,5/10

IGN 8/10

Wargroove 2 est beaucoup plus grand, même si ses combats tactiques ne sont pas vraiment meilleurs – mais étant donné la qualité du Wargroove original, c'est pardonnable. L'histoire de ses trois campagnes n'est pas aussi cohérente que son prédécesseur et il y a Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités de jeu vraiment nouvelles dans les niveaux de campagne eux-mêmes, mais son combat tactique de style Advance Wars parvient une fois de plus à faire passer les heures. Un nouveau mode roguelike stimulant et satisfaisant offre également une nouvelle façon de jouer qui aurait pu pratiquement en faire un jeu à part entière. C'est un package familier même avec ce mode, mais si vous avez aimé l'original, alors Wargroove 2 offre bien plus de ce qui le rendait si génial.

Wargroove 2 is an excellent game that builds on its predecessor, offering both a classic, narrative driven campaign for genre veterans alongside what is swiftly becoming my favourite rogue-like experience this year. I’ve not seen a game with more nostalgic charm in a long time. With more than a little determination, a lot of careful planning and just a bit of luck, even strategy game newbies will find a lot to love in this cute, jolly, and sometimes brutal world.Dans la droite lignée de ce que proposait Chucklefish en 2019, Wargroove 2 s’impose à son tour comme une inévitable référence du Tactical. Beau, complet, jouissif, agréable à l’oreille… on peine finalement à lui trouver des défauts tant, à la manière de son prédécesseur, il fait tout pour être aimé. On aurait certes apprécié une évolution plus marquée entre le premier et ce second volet, mais cela ne change finalement rien : on tient là un jeu d’exception, d’une générosité hors du commun, vendu de surcroît moins de vingt euros. Qu’est-ce que vous attendez ?Wargroove 2 is a lot bigger, even if its tactical combat isn’t much better to match – but with how good the original Wargroove was already, that’s forgivable. The story of its three campaigns isn’t as cohesive as its predecessor and there aren’t many truly new gameplay features in the campaign levels themselves, but its Advance Wars-style tactical combat once again manages to make the hours fly by.A satisfyingly challenging new roguelike mode also provides a new way to play that could have practically been a whole game of its own. It’s a familiar package even with that mode, but if you loved the original then Wargroove 2 provides a whole lot more of what made it so great.