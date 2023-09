GoodisaGeek 9,5/10

Destructoid 8/10

GAC 7,5/10

Gamekult 7/10

Gunbrella is a sensational action platformer with incredibly fluid locomotion and a story that takes some unexpected turns.Gunbrella is a rather easy recommendation. It’s a solid platformer with a lot of charm. I’m not sure it will be at the top of my mind when I think of my favorite games, and I don’t think I’m going to be eager to scoop up a physical copy sometime in the future, but I undoubtedly enjoyed my time with it. It’s worth keeping for a rainy day.La question que je me suis posé après mon aventure avec Gunbrella est la suivante: est-ce que le jeu a répondu à mes attentes? La réponse est en demi-teinte. D’un, parce que mes attentes étaient très élevées, je dois l’admettre. Et de deux, si je suis impartial, Gunbrella est loin d’être parfait. Mais si je dois en peindre un portrait global, je dirais que j’ai apprécié mon temps avec le jeu. La mécanique du fusil-parapluie est une belle innovation et l’histoire est tout de même intrigante. Mais le jeu a ses problèmes au niveau des contrôles et de sa fade trame sonore. Il ne sera pas parmi les meilleurs jeux de l’année mais il ne sera pas non plus un échec. C’est un bon jeu avec lequel j’ai eu du plaisir. Et parfois, c’est bien suffisant.Mitonné avec soin et précision par l'équipe doinksoft, Gunbrella s'en tire très honorablement, proposant une expérience action-plateformes dynamique et resserrée, sans gras ni sulfites, à la direction artistique léchée et aux contrôles millimétrés. Mais malgré son ambitieux pixel art, qui donne vie à des bestioles franchement glauques, et son gameplay finement ciselé, on ne peut s'empêcher de légèrement rester sur sa faim, comme après un repas dans un restaurant moderne deux étoiles où les portions sont aussi savoureuses que réduites. Ce n'est pas tant une question de durée de vie que d'ambition dans le level design et les mécaniques, ultra-solides, ultra-classiques, qui ne poussent pas toujours le bouchon assez loin alors qu'il y aurait matière à décoller. Voilà qui l'arrête aux portes de la sélec'. Reste une patte néo-rétro habilement calibrée qui mérite votre curiosité, votre intérêt, et peut-être même (soyons fous) votre mécénat.