Disney Illusion Island prend la forme d’un Metroidvania qui met l’accent sur la plateforme. On saute, on plane, on se balance aux points d’accroche avec une fluidité qui rappelle Rayman Legends. Mais on pourrait aussi se lasser car on ne combat pour ainsi dire jamais. L’exploration reste suffisamment captivante et peut être partagée jusqu’à quatre joueurs.Le titre brille surtout par sa réalisation. Splendide, elle s’inspire de la série de courts-métrages Mickey Mouse. On retrouve en partie son humour mais Disney Illusion Island est surtout vecteur de la magie de Disney. Musicalement, on a l’agréable sensation de se promener dans les allées de Disneyland Paris. Les références aux multiples œuvres de Walt Disney raviront enfin les amoureux de la maison.Disney Illusion Island avait tout pour être un titre immanquable de l'été. L'exploitation de la bande de Mickey est à la fois une porte ouverte pour les plus jeunes mais également une madeleine de Proust des plus anciens, nostalgiques des jeux de plateforme de l'ère SNES/Megadrive. Le choix de l'esthétique de la série bien plus absurde et loufoque de Mickey promettait ce brin de folie qui pouvait de plus créer un véritable must have familial. Malheureusement, le titre ne parviendra qu'à vous décrocher qu'un ou deux sourires tout au plus. Finalement, Illusion Island est très anecdotique et ne parvient pas à se hisser à la hauteur d'autres titres du genre. A moins de ne vouloir consommer que des produits Disney, nous ne pouvons que vous conseiller d'acquérir d'autres jeux Metroidvania plus anciens à la place de celui-ci.C’est triste à dire mais Disney Illusion Island nous a pris pour des Mickey de la plateforme. Peut-être que nous attendions de lui qu’il soit le nouveau Rayman Legends au vu de la première bande-annonce. En fin de compte, il n’est qu’un metroidvania pour débutant(e)s. Idéal pour faire découvrir le principe aux enfants (on pourrait presque ajouter un point à la note dans ce cas-là), mais très anecdotique pour les habitué(e)s du genre qui allument des cierges chaque soir dans l’espoir de voir la date de sortie de Hollow Knight : Silksong. En tout cas, si l’animation des personnages est un délice pour les mirettes, le reste est assez laborieux : la progression monotone, les environnements redondants et vides, le gameplay simpliste et identique d’un protagoniste à l’autre, l’absence de possibilité offensive, etc. Une Minnie ambition pour la plateforme pure et dure donc, qu’on conseillera surtout à prix doux.