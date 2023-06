- Fini les 13 tomes de Hell's Paradise une excellente surprise avec une histoire courte mais génial. (bon par contre un peu déçu de l'édition de Kaze, les pages sont coupés au rat, un travail un peu bâclé)



- Fini les 7 tomes de nausicaa et la vallée du vent, une histoire très riche et très intéressante (le film couvre uniquement le début)



- Ao ashi les 16 tomes pour l'instant (tome 17 la semaine pro) et là c'est une pépite ! Très prenant et très facile à lire je le conseil absolument. J'ai d'ailleurs fait un article à ce sujet



https://www.gamekyo.com/blog_article470718.html



A part ça j'ai commencé Chiruran un manga style samurai et historique où l'histoire est centré sur le Shinsengumi. C'est pas mal pour l'instant je ne peux pas encore me prononcé (tome 2 seulement et l'édition mangestsu est chère 7 € 90 c'est vraiment trop mais à voir si je continuerai)