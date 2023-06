Actualité





Super Mario RPG développé par Squaresoft sur SNES ne sera jamais sorti en Europe avant son portage Wii U eShop et Classic SNES Mini, mais le remake sera pour beaucoup dans le monde la première occasion d'essayer le premier jeu de rôle de l'univers Super Mario (et dont les Paper Mario et Mario & Luigi en sont des suites spirituelles).S'il y a bien "un élément" qui devrait bien être modifié dans le remake Nintendo Switch, c'est la fameuse interaction dans la chambre de Princesse Peach , mais ça n'est pas le sujet du jour. Non, aujourd'hui je porte attention au personnage de Valentina.Valentina est un personnage à l'apparence suggestive, qui dans la version SNES avait ce qu'on appelle dans le jargon une "physique des seins". En tout cas, sur l'animation de quand elle se faisait toucher par une attaque, sa poitrine avait une animation, qu'elle n'a donc plus sur le remake (ci-dessous la comparaison). Certains diront "tant mieux, pas de contenu suggestif dans mon jeu Mario", c'est quand même discutable que cette animation ait été supprimé dans le remake Switch.Parce qu'un autre détail concernant ce personnage a aussi été changé. Le nom japonais de Valentina est "Margarita", du nom du cocktail margarita. Sauf que dans son artwork SNES elle tenait un cocktail dans sa main qui n'est pas une margarita, une cerise remplaçait le citron. Kurashima Kazuhiro, le chara-designer du jeu, s'est exprimé hier à ce sujet, expliquant simplement avoir commit une faute et ne pas avoir fait de recherche. Dans le remake Switch, Valentina tiendra bien une margarita dans sa main.Ah et sachez que le perroquet sur sa tête est bien une référence à Donkey Kong Country.Conclusion : Des références à l'alcool, c'est bien. De la violence, c'est cool. Mais des gros seins qui bougent ça va trop loin. Evidemment que ça sera day-one, mais je ne cautionne pas ce double-standard, en tout cas vous voilà averti pour ce sujet.