JeuxActu 16/20

Gameblog 7/10

Gamekult 7/10

Have a Nice Death vient directement rejoindre Hades dans la catégorie des rogue-like doublement "mortels", ce qui n'est pas rien. Si évoluer dans le royaume des ombres donne une bonne excuse pour ne jamais mourir et toujours recommencer, il ne s'agit pas là de la seule qualité du jeu. Les graphismes et les musiques tiennent à la fois du macabre et du mignon, l'humour est omniprésent, et la représentation de la Mort en tant que PDG d'une véritable entreprise s'avère fort sympathique. Mais c'est surtout la qualité du gameplay qui tire Have a Nice Death vers le haut. Fluide et précis, le système de combats s'avère suffisamment agréable et "récompensant" pour qu'on ne se lasse pas de la structure de rogue-like, malgré une génération aléatoire de niveaux qui manque un peu de variété. La suite de l'accès anticipé améliorera peut-être ce point, et amènera dans tous les cas des mondes supplémentaires, qu'on espère aussi réussis que le reste.En clair, Have a Nice Death est un titre qui sait accrocher dès son lancement grâce à son ambiance visuelle et sonore qui atteste d’un travail important et bienvenu de ses équipes sur sa direction artistique. Le jeu répond très bien manette ou clavier en main mais il perd parfois la saveur de ses premières heures au fur et à mesure des tentatives successives de remettre de l’ordre dans Death Inc.. Ironiquement, on se sent parfois aussi pris dans la boucle du métro-boulot-dodo qui ronge notre protagoniste. Le titre manque peut-être d’un peu d’ambition mais surtout d’originalité dans la profondeur de sa boucle de gameplay. Pour autant, pour les 25€ qui seront demandé de débourser pour mettre la main dessus, Have a Nice Death est plus qu’à la hauteur.