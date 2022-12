ActuGaming 8/10

High On Life avait su piquer notre curiosité lors de sa présentation et il faut le dire, il parvient à transformer l’essai en proposant de belles mécaniques, certes déjà éprouvées, mais toujours recherchées, justifiées et mises en contexte dans un amour au jeu vidéo visible de la part des développeurs. Avec le travail considérable sur les dialogues, souvent tordants mais surtout présents en très grande quantité, le jeu parvient à nous embarquer dans son univers si tant est que l’on ne soit pas sensible aux injures et autres images salaces. Un humour noir, potache, en tant que point central du jeu et ne pas mettre entre toutes les mains, car assumant aisément son côté PEGI 18. On pourrait lui reprocher sa construction trop scolaire, mais parvenant tout de même à surprendre notamment lors des combats de boss, mais aussi, et surtout, l’absence de voix françaises et/ou de sous-titres plus gros, qui est certainement l’aspect qui lui nuit le plus. Alors, oui, le scénario est digne des plus grands nanards de ces vingt dernières années et n’est pas le FPS ultime pour les amateurs de Doom Eternal notamment, mais il nous propose la petite surprise de cette fin d’année, avec une expérience simple, sans limite, décontractée et décomplexée pour notre plus grand bien et pour ça, chapeau !High on Life ne va pas réinventer la formule des FPS, mais son côté déjanté, comique et trash apporte un véritable vent de fraicheur. J’ai pris plaisir à dézinguer nombreux ennemis, rencontrer les boss et parcourir ce titre qui reste très agréable à regarder, de plus même si les dialogues peuvent parfois être longs, ils sont toujours entrecoupés de réplique ou scènes qui cassent et relance le rythme. Et bon sang qu’il est plaisant de revoir un titre qui ne fait pas dans le politiquement correct en mettant un humour bien crade en avant. Un dernier point, il existe une fin alternative et vue la tournure, un second opus pourrait voir le jour, ce n’est pas pour me déplaire. Attendez, mais étiez vous au courant ? Test rédigé et réalisé par StormLeSageHigh On Life est un FPS de comédie qui brille par sa bonne humeur et la qualité de son écriture. Si l’histoire est volontairement clichée et ne vous marquera pas au-delà des quelques rires qu’elle pourra déclencher, la partie combat aurait largement gagné à être nettement moins longue. Le jeu étant très verbeux avec les armes et les personnages qui parlent constamment, il est aussi regrettable qu’on n’ait pas droit à une version française doublée car si vous ne comprenez pas l’anglais, il sera difficile de capter toutes les vannes lancées en pleine action. Et passer à coté de l’humour de High On Life, c’est un peu passer à côté de tout le jeu…Sans surprise, High on Life vit et meurt à travers ses blagues omniprésentes, vu son gameplay bien trop élémentaire pour séduire seul. Vraiment inégal, l'humour saura vous décrocher des sourires, voire des rires tout court, mais il n'est pas dit que vous vous tapiez les cuisses huit heures durant... Familiarisez-vous avec les autres créations de Justin Roiland pour savoir si vous passerez un bon moment.