1. Final Fantasy X ( 2001 )

2. Final Fantasy VII ( 1997 )

3. Final Fantasy VI ( 1994 )

4. Final Fantasy IX ( 2000 )

5. Final Fantasy XIV ( 2010 ~ )

6. Final Fantasy V ( 1992 )

7. Final Fantasy VIII ( 1999 )

8. Final Fantasy IV ( 1991 )

9. Final Fantasy XI ( 2002 ~ )

10. Final Fantasy XV ( 2016 )

11. Final Fantasy Tactics ( 1997 )

12. Final Fantasy III ( 1990 )

13. Crisis Core: Final Fantasy VII ( 2007 )

14. Final Fantasy XIII ( 2009 )

15. Final Fantasy XII ( 2006)

16. Final Fantasy Type-0 ( 2011 )

17. Final Fantasy Crystal Chronicles ( 2003 )

18. Final Fantasy II ( 1988 )

19. Final Fantasy X-2 ( 2003 )

20. Mobius Final Fantasy ( 2015 ~ )

21. Retour de foudre: Final Fantasy XIII ( 2013 )

22. Final Fantasy Tactics Advance ( 2003 )

23. Dissidia Final Fantasy ( 2008 )

24. Final Fantasy ( 1987 )

25. Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates ( 2007 )

26. Dissidia 012 Final Fantasy ( 2011 )

27. Final Fantasy Adventure ( 1991 )

28. Final Fantasy XIII-2 ( 2011 )

29. Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time ( 2009 )

30. Final Fantasy Record Keeper ( 2014 ~ )



Un total de 468 654 votes ont été exprimés dans ce sondage par diverses personnes. Selon les statistiques, Final Fantasy X avait environ le même pourcentage de 20-29 ans et de 30-39 ans votant pour, alors que Final Fantasy VII et IX avait un ratio plus élevé de 30-39 ans pour les joueurs de 40-49 ans votant pour eux. *sondage NHK

Infos Complémentaires

▸ Le créateur des personnages Tetsuya Nomura, le producteur associé Hideki Imaizumi et un des comédiens pensent qu'il faudrait créer quelque chose afin de fêter le dixième anniversaire de FF X10.



La motivation personnelle du producteur Yoshinori Kitase est d'offrir la possibilité de découvrir les jeux aux joueurs trop jeunes pour les avoir connus à leur sortie, comme son fils qui ne connait les personnages de Tidus et Yuna qu'à travers Dissidia: Final Fantasy. Une autre raison est la non-rétrocompatibilité d'une majorité des modèles de PlayStation 3, et l'absence des jeux sur le PlayStation Network, contrairement à Final Fantasy VII et IX.



Nomura entame des discussions avec d'autres anciens membres de l'équipe, et obtient l'accord pour la remastérisation, mais le développement proprement dit prend du retard car une grande partie de l'équipe est encore prise par la création de Final Fantasy XIII. La remastérisation est annoncée pour la première fois au Tokyo Game Show de 2011/



La majeure partie du travail de remastérisation est réalisée en externe par la division chinoise du studio Virtuos basée à Shanghai. L'équipe interne de Square Enix est responsable du rassemblement des assets d'origine, et assiste Virtuos dans la refonte des données en haute-définition. Parmi les membres de l'équipe d'origine qui font leur retour, il y a Motomu Toriyama, Yusuke Naora, Toshitaka Matsuda et Masaki Kobayashi, qui supervise la production. Shintaro Takai, le directeur artistique de FF X-2, a repris cette fonction pour les deux jeux remastérisés. Le développement de la partie chinoise est mené par le directeur général Pan Feng.



L'équipe rencontre des problèmes lors du portage des jeux sur PlayStation 3 et Vita, étant donné que leurs graphismes tiraient parti d'un grand nombre de fonctionnalités propres au hardware de la PlayStation 2. Le fait que certains assets d'origine ont été perdus ou endommagés pose quelques difficultés, ce qui amène Kitase à déclarer qu'il aurait peut-être été plus simple de recréer toutes les données à partir de zéro.



La version PlayStation 3 est compatible avec les résolutions 720p et 1080p (avec et sans anti-aliasing, respectivement), tandis que la version PlayStation Vita tourne en résolution 720x408. Certains effets graphiques comme l'eau et l'éclairage sont améliorés et d'autres, tels que bloom et l'ombrage dynamique, sont ajoutés. La géométrie des environnements et les textures connaissent également quelques modifications. Les modèles 3D sont revus pour les deux jeux : la plupart reçoivent de nouvelles textures, mais ceux des personnages jouables sont complètement refaits, avec des changements visibles à leurs visages. Les scènes cinématiques et les décors pré-calculés doivent être converties du format d'écran 4:3 vers le format 16:9 ce qui nécessite beaucoup de réajustements artistiques et de programmation. Par exemple, avec l'affichage plus large, un personnage peut être visible dans une séquence cinématique alors qu'il doit n'apparaître que dans un plan ultérieur, et cela doit être corrigé à chaque fois que ça se produit. Tant les décors que les scènes cinématiques en pré-calculé sont recadrés en bas et en haut pour s'adapter au nouveau ratio d'image. Leur résolution se voit augmentée afin d'être plus nettes que sur la version PlayStation 2.



Soixante pistes musicales de la bande d'origine de Final Fantasy X, composée par Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu et Junya Nakano, sont réarrangées. Hamauzu et Nakano s'occupent de la plus grande partie des arrangements, tandis que Tsutomu Narita et Ryo Yamazaki s'occupent du reste. La bande-son de Final Fantasy X-2, composée par Noriko Matsueda et Takahito Eguchi, est reprise de la version PlayStation 2 d'origine5. Le scénariste Kazushige Nojima écrit le récit audio Final Fantasy X: Will, en tant que complément d'histoire se passant deux ans après FF X-2. Nojima et Nomura pensent qu'il s'agit d'une bonne occasion pour étendre l'univers de FF X. Ils font le choix du récit audio car ils veulent laisser une part à l'interprétation du joueur. L'équipe veut que le récit audio soit « complètement à l'opposé » de l'atmosphère enjoué et de la fin heureuse de FF X-2.



Cette volonté d'une atmosphère plus sombre les amène à faire revenir Sin, le principal antagoniste de FF X, dans l'histoire, d'une façon qui rappelle le retour de Sephiroth, l'antagoniste principal de FF VII, dans les médias dérivés de ce dernier. La fin de Will est laissée ouverte intentionnellement, car Kitase « voulait laisser une part à l'imagination du joueur. » *wikipédia



5e de réduction pour 15e

le code promo

☞ En attendant ,

Si vous voulez découvrir un autre Rpg/Farming de Square Enix aux influences diverses :



▸ lien direct de la vidéo découverte de Harvestella !

: Beau / Fluide /Temps de chargement réduits /Affichage affiné et modernisé / Possibilité d'écouter les musiques originelles ou réarrangées (de passer de l'une à l'autre en pleine partie via les options) / Final Fantasy X-2 pese environ 13 Go.> Ladu jeu original date tout de même de 2001 et la première version du remaster de fin 2013 — Une vidéo du jeu sur Switch OLED (en mode portable) sortira sur ma chaine perso COlDY , prochainement.> Pour acheter la compilesur Nintendo Switch :> Pour achetersur Nintendo Switch :> Pour commandersur Nintendo Switch :> Pour acheter la compilesur Nintendo Switch :> Pour précommander(avec steelbook) sur SWITCH/PS5/XBOX :> Pour précommander le jeusur Nintendo Switch :+ Pensez à essayer ce lien pour obtenird’achat (vérifiez votre éligibilité) :+ Pensez à essayerpar l’intermédiaire de mon lien :(en choisissant un mode de livraison en point retrait amazon).+ [Sous Conditions]d'achat offerten écoutant un podcast en entier sur Amazon Music pour la première fois:・Ma chaine youtube(découverte & partage /chill & lofi) ☕︎: Lien ・Vous pouvez retrouver tout l'univers, par ici: Lien