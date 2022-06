PCInvasion 9,5/10

Neon White est un tour de force, combinant une conception de niveau incroyable, une excellente narration et une mécanique brillante.

GameInformer 9,5/10

Neon White réalise tout ce qu'il entreprend avec un succès remarquable. Non seulement c'est l'une des expériences les plus divertissantes que j'ai jouées depuis des années, mais cela s'adresse également à un public très spécifique que beaucoup ne connaissent plus. C'est pour les cinglés, les décalés et les barrés. Neon White est l'un des meilleurs jeux de l'année, et ce serait une erreur colossale de ne pas y jeter un coup d'œil... Si vous en êtes capable, nous vous recommandons vivement de jouer sur PC, en particulier avec une souris.

ActuGaming 9/10

God is a Geek 9/10

Neon White est aussi addictif que difficile, avec beaucoup de rejouabilité et un gameplay varié, magnifique à chaque étape. C'est une magnifique version du genre FPS, créant des niveaux complexes et passionnants où il ne suffit pas d'appuyer sur la gâchette.

NoisyPixel 9/10

Neon White est une combinaison de genres qui ne devrait probablement pas fonctionner, mais j'ai passé un moment fantastique à jouer. Chaque étape teste vos compétences en matière de plateforme et de nouvelles cartes gardent une fraicheur dans la progression. La vitesse et la conception des niveaux sont impeccables, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir épuisé après plusieurs rediffusions dans certaines zones. Quoi qu'il en soit, l'écriture du personnage vous ancre dans cet espace unique et vous invite à accomplir chaque mission optionnelle pour débloquer tout ce que ce jeu offre.

NintendoLife 9/10

De son excellente écriture, sa musique et sa présentation à son gameplay de base intense et satisfaisant, Neon White est l'une des choses les plus excitantes auxquelles nous ayons joué de l'année, et c'est un jeu que nous ne pouvons pas nous voir lâcher pendant longtemps car nous essayons de battre nos temps précédents. Il rassemble avec succès des éléments de genres apparemment disparates de manière nouvelle et passionnante et semble en passe de devenir le prochain grand titre de speedrun. C'est celui que les fans de jeux d'action et les propriétaires de Switch en général ne voudront pas manquer.

Neon White is a tour de force, combining incredible level design, excellent storytelling, and brilliant mechanics.Neon White achieves everything it sets out to with remarkable success. Not only is it one of the most entertaining experiences I've played in years, but it also speaks to a highly specific audience many just don't anymore. It's for weirdos, misfits, and dorks. Neon White is one of the best games of the year, and it'd be a colossal mistake not to check it out...If you're able, we highly recommend playing on PC – particularly with a mouse.Sacrée surprise que ce Neon White avec son univers envoûtant, ses personnages fascinants et son charme évident. Fort d’un gameplay terriblement jouissif et accrocheur, ainsi que d’un système de cartes finement pensé, le soft offre une expérience rafraîchissante et addictive à souhait. Baigné au cœur d’une folle OST du début à la fin, on est plongé dans un état de flow constant. En plus de ça, le jeu d’Esposito se paye le luxe d’avoir un lore et une narration construite et intéressante, sans parler de sa durée de vie parfaitement calibrée. Malgré des faiblesses graphiques et une esthétique peut-être trop minimaliste, la réussite est totale dans ce qu’il entreprend. A l’évidence, le jeu ne s’adresse pas à tout le monde, mais il a de quoi combler celles et ceux qui succomberont à son appel. En tout cas pour nous, c’est une claque.Neon White is as addictive as it is challenging, with plenty of replayability and varied gameplay, looking gorgeous at every step. It's a magnificent take on the FPS-genre, building complex and thrilling levels where simply pulling the trigger isn't enough.Neon White is a combination of genres that probably shouldn’t work, yet I had a fantastic time playing. Each stage tests your platforming skills, and new cards keep traversal fresh. The speed and level design are impeccable, but I couldn’t help but feel burnt out after multiple replays in some areas. Regardless, the character writing grounds you in this unique space and urges you to complete every optional mission to unlock everything this game offers.From its excellent writing, music, and presentation to its intense and satisfying core gameplay, Neon White is one of the most exciting things we’ve played all year, and it’s a game we can't see ourselves putting down for a long time as we try to best our previous times. It successfully brings together elements from apparently disparate genres in new and exciting ways and seems poised to become the next great speedrunning title. It's one that action game fans and Switch owners in general won't want to miss.