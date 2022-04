Éditeur : Naps Team / Pix’n Love Game

Développeur : Naps Team

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS4/XOneSwitch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Arabe / Néerlandais / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Turc.



Mise à jour : The Three Fairies

Disponible / Gratuit

-Une nouvelle aventure (~10 heures) à jouer : Baldo The Three Fairies (Les Trois Fées)

-Nouveau mode assisté pour les deux aventures

A tout moment en allant dans le menu vous pouvez activer le mode assisté pour faciliter le jeu. Votre santé et vos orbes se rechargeront lentement et plus de points seront affichés sur la carte.



Pix’n Love Games et Naps Team sont heureux de vous dévoiler l’édition physique de Baldo : The Guardian Owls ! Pour marquer cet évènement, le jeu intègre la toute nouvelle aventure The Three Fairies !

Baldo : the Guardian Owls regorge d'énigmes à résoudre et de donjons à explorer.Traversez ce monde ouvert captivant avec Baldo et rencontrez une foule de personnages fantasques et inoubliables en luttant pour déchiffrer la prophétie cryptique et déjouer le destin.De moments loufoques à une aventure palpitante, découvrez de nouvelles villes et leurs habitants, affrontez des ennemis féroces, trouvez des temples perdus et ramassez des objets magiques ou ordinaires pour obtenir de nouvelles armes puissantes et faire la lumière sur les nombreux secrets de ce monde étrange.