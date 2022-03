JVC 15/20

Le jeu de courses Chocobo part de très loin. Aujourd'hui, Square Enix a réussi à rattraper son retard avec une formule bien pensée et intéressante. Malheureusement, il enregistre pas mal de défauts qui l'empêchent de briller totalement. Parfois frustrant, peu lisible et loin d'être généreux, il pourrait bien pousser certains joueurs à abandonner très vite. Mais en s'y attardant un peu, on découvre un titre assez technique et plaisant à jouer. Et si le côté saisonnier vous fait peur, sachez qu'il n'est pas nécessaire pour apprécier quelques séances en couple ou avec un ami. En somme, Chocobo GP a un bon potentiel qui gagnerait à être peaufiné afin d'atteindre le podium de la grande course des Mario-Like.Les développeurs se doivent de peaufiner certains points pour avoir un titre parfait. Chocobo GP est une belle expérience, cocasse et désopilante. Oui, en solitaire, nous en faisons le tour rapidement et, malgré ses imperfections, c’est le genre de production que nous adorons sortir lorsque des amis débarquent à la maison. Nous sentons que le studio veut amener les joueurs sur la Toile et les forcer à jouer en échange de gros lots. Nous avons là tout de même un bon jeu, drôle et distrayant, qui ne demande qu’à grossir au fil du temps.Chocobo GP rempli plutôt bien son objectif en offrant un jeu de course amusant dans l’univers Final Fantasy mais la grande question est : pourquoi prendre ce titre sur Switch quand on peut avoir un Mario Kart 8 qui a déjà fait ses preuves sur la même plateforme ? Peut-être pour ses personnages possédant différentes capacités ou bien ses magilites uniques, mais certainement pas pour son mode histoire anecdotique. C’est surtout sa grande similitude avec le best-seller de Nintendo, dans ses mécaniques et sa construction, qui le pèse autant. Il souffre ainsi bien plus d’une comparaison directe par rapport à d’autres. Heureusement, la version gratuite permet de se faire une idée assez rapidement grâce au contenu proposé.