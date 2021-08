JVLive 19/20

IGN 9/10

JVC 16/20

Gameblog 8/10

Gamespot 8/10

JVFR 7/10

Gamekult 7/10

Death’s Door est un jeu d’une rare excellence. On est pris dedans instantanément grâce à sa patte graphique singulière et à ses premières lignes de dialogues qui donnent le ton. Acid Nerve signe ici un titre au gameplay peut-être trop simpliste sur le papier, mais parfaitement huilé, qui offre également des combats nerveux et exigeants, surtout les combats de boss. Fort d’un level design recherché et malin, de puzzles qui titillent notre réflexion sans en faire des caisses et d’un challenge savamment dosé, on ne s'ennuie pas une seconde et l’on parcourt le titre d’un trait, sans jamais cligner des yeux. En bref, des jeux comme ça, on en redemande.Death’s Door is a must for those looking to scratch the itch of a classic Zelda dungeon-delving game, with the added bonus of impeccable combat against waves of foes in a creepy world. Secrets are plentiful enough to offset the low variety of rewards, and the cohesion of puzzle-solving and combat encounters worked terrifically to challenge me in all the right ways. While I wish the adventure didn’t end so soon, as a reaper of souls I should know: nothing lasts forever.Avec Death's Door, Acid Nerve fait mouche une nouvelle fois. Le studio britannique dévoile ici une magnifique épopée qui, certes, peut manquer d'originalité sur le fond, mais charme par sa forme. En plus de profiter d'affrontements spectaculaires, le jeu d'action/aventure fait voyager en dévoilant un univers inspiré. Tout en nuances, le monde de Death's Door est constamment mis en valeur par sa direction artistique variée, son sound-design rythmé et ses personnages tiraillés entre la vie et la mort. Vendu à petit prix, le titre publié par Devolver Digital est à notre sens la bouffée d'air frais à ne pas manquer cet été.Six ans après Titan Souls, Acid Nerve perfectionne sa formule avec Death's Door, un jeu d'action fichtrement bien équilibré, qui marie combats, exploration, narration et exigence avec une belle justesse. Nerveux, organique, et proposant toujours de nouvelles situations, le jeu laisse son univers se découvrir avec enthousiasme grâce à ses fameuses portes qui s'entendent comme autant de raccourcis, et permettent de profiter d'un arsenal paré à toute éventualité. On progresse, on rit, et on se familiarise avec un monde parfois tentaculaire qui fait de Death's Door une expérience forcément concentrée. Malgré quelques couacs dans l'utilisation des armes secondaires et un pathfinding qui se fiche pas mal de votre avancée, les amoureux d'action frénétique et DA inspirées auront toutes les raisons de se glisser dans la peau d'un corbeau, ne serait-ce que pour profiter d'une bande-son de très haut vol, qui pourrait marquer l'année.With an engaging world to explore and consistently satisfying combat to keep things entertaining, it's easy to fall in love with Death's Door. Its premise hooks you immediately, and it has the style and the substance to maintain the captivating allure of its opening. Perhaps most importantly, it's just consistently fun to play, with sharp enemy designs that keep you on your feet to challenging boss fights that test your skills in satisfying ways. There's a lot of death to deal and souls to reap, but Death's Door makes it a delight every step of the way.Plus académique que ne l’était Titan Souls, le nouveau jeu d’Acid Nerve se pose comme un Zelda-like pur jus. Plus accessible qu’il n’y paraît, il offre une aventure mémorable dans un univers original − bien qu’il ait parfois du mal à se raconter.