Du coup ça va être une playlist sans grande surprise, je me permets une petite sélection des musiques qui m’ont marquées des jeux auxquels j’ai pu jouer ou même effleuré ^^Bon, elle a déjà été pas mal partagée en commentaire dans les précédents thèmes, mais je ne l’avais jamais fait moi-même, et niveau nostalgie y’a pas mieuxEn vrai j’ai voulu mettre Day 3 au départ, parce que mon premier contact avec le jeu m’a bien traumatiséMais au final j’ai voulu faire une playlist un peu joyeuse !Et vous, quels sont vos souvenirs, vos jeux, vos musiques marquantes de la machine ?Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !

posted the 06/27/2021 at 10:36 AM by randyofmana