Éditeur : Dotemu

Développeur : Lizardcube / Guard Crush Games

Genre : Beat Them All

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Chinois/Coréen/Japonais/Portugais/Russe/Ukrainien.

Mise à jour : Mr. X Nightmare / Payante

Date : 2021

-Trois nouveaux personnages jouables (Max Thunder / Shiva)

-Mode de jeu "Survival"



Indépendant de cette mise à jour payante une autre gratuite arrivera avec un nouveau mode de difficulté "Mania+"

Axel, Blaze, Adam et d’autres vétérans font un retour fracassant pour faire un brin de ménage dans les rues de Streets of Rage. Avec de toutes nouvelles techniques de combat et des pistes musicales détonantes, nos héros sont prêts à mettre des raclées phénoménales à un nouveau groupe de criminels qui ont fait l’erreur de chercher des noises à nos héros.