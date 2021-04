Rivet

Rosie la Riveteuse

Playstation annonce que le compositeur n'est autre que Mark Mothersbaugh, connu pour son travail sur de nombreux jeux vidéo et films comme les Crash Bandicoot 1, 2 et 3, CTR, les deux premiers Jak & Daxter, Thor Ragnarok, Hôtel Transylvanie 3, La Grande Aventure Lego, etc...------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Insomniac Games dévoile également le set d'Armures pour Rivet et Ratchet qui seront accessible via l'édition Deluxe.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le studio dévoile enfin le nom du Lombax femelle. Elle se nommera. Une référence à, une icône de la culture populaire américaine, symbolisant les six millions de femmes qui travaillèrent dans l'industrie de l'armement et qui produisirent le matériel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, alors que les hommes étaient partis au front.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour finir, Playstation donne Rendez-vous ce jeudi 29 Avril pour dévoiler 15 minutes de gameplay du titre lors de son State Of Play à voir en direct sur Twitch ou Youtube à 23h00 heure Française !