Thème du jour :



Personnages féminins



Nous sommes le 7 mars, soit la veille du 8 mars (non, sans déc ) qui est... la journée internationale du droit des femmes. Et non pas la journée de la femme, hein, mais bon, on n’est pas là pour polémiquer. Je me disais que c’était une occasion comme une autre de faire un thème sur les personnages féminins dans nos JVs favoris et leurs musiques qui leur sont souvent associées !



Car si malheureusement le JV s’est dès le départ montré très macho avec des hommes forts dans le rôle du héros/joueur et des femmes généralement reléguées au rôle de faire-valoir ou de demoiselle en détresse, on peut reconnaître que les choses se sont améliorées ou en tout cas diversifiées. Avec le temps, les femmes ont fini par disposer de rôles très variés dans nos jeux, et certaines sont même devenues des icônes du JV au même titre que ces messieurs. (Même si de mon point de vue il y a encore des efforts à faire, surtout côté objectification sexuelle. Enfin, bref.)



Je vous invite donc à trouver les thèmes parfaits pour illustrer vos femmes préférées du JV ! Il peut s’agir d’un thème qui leur est dédié, ou simplement d’une musique liée de près ou de loin au personnage, ou juste d’une musique que l’on entend lors d’une scène marquante où elle est particulièrement mise en avant, etc. C’est aussi l’occasion de parler de vos personnages féminins préférés, mais n’oubliez pas que nous sommes là avant tout pour le plaisir des oreilles !



PS : Rassurez-vous collègues masculins, je suis bien sûr pour l’égalité des genres, et je proposerai un thème « personnages masculins » pour une autre fois, probablement le mois prochain ! Même s’il n’y a pas de journée du droit des hommes



Pour ma part, voici un portrait musical de 8 femmes qui ont marqué ma vie de gamer (et parfois, mon petit cœur d’homme, je dois l‘avouer) :Je commence directement avec mon personnage préféré de la liste. Ouais, pas très original vu le nombre gigantesque de fans qu’elle a, je sais... A l’époque, je me croyais originalMais c’est très vite devenu un de mes personnages féminins préférés : à la fois forte (autant physiquement que sur le caractère), responsable (princesse et souveraine des amazones) et mature, mais disposant évidemment sa part de faiblesse et restant malgré tout une jeune fille, visiblement pas insensible au charme extravagant de Hawkeye (auquel j’avais envie de mettre des baffes à l’époque). Au-delà de son attitude douce mais sévère, c’est son destin tragique en début du jeu qui la rend véritablement touchante. Ce sont toutes ces raisons qui l’ont rendue extrêmement populaire, et il faut croire que même 25 ans après , sa côte n’a pas chuté d’un iota... (m’enfin le fait qu’elle ait été choisie sous sa forme de Chevalier Fenrir montre assez bien ce pourquoi les gens s’y intéressent avant tout« Female Turbulence » (un nom à la fois bizarre mais juste vu ce qu’il illustre) est en réalité le thème du Royaume de Laurent, qu’elle dirige, et vu qu’il se joue lors du prologue du personnage, on peut considérer que c’est aussi son thème. Il retranscrit à mon sens parfaitement la mélancolie du personnage mais aussi son côté militaire, illustrant ainsi le poids de ses responsabilités envers son peuple. Bref, un thème dans lequel il peut être difficile de rentrer au début, mais qui s’avère incroyable de profondeur.L’évidence même, une fois de plus !La série FF dispose d’excellents personnages féminins, mais Aerith reste définitivement ma préférée, là encore pour son attitude au cours du jeu, pour la douceur qu’elle dégage, et le symbolisme qu’elle représente. C’est un peu tout cela que l’on ressent lorsqu’on écoute son thème, et ce dès la première fois lorsqu’elle nous parle de son enfance. Et que dire de l’impact émotionnel qu’ont ses premières notes, pleines de tendresse, qui se teinteront de rage et de douleur lorsqu’on les entendra de nouveau à la fin du CD1... Mais non, j’pleure pas, c’est vous qui pleurez !(Notez que j’ai pas fait le remake, donc je met la version d’origine. En même temps, c’est la meilleure*patapé* )Bien entendu, Zelda mérite aussi une place de choix ici ! Pourtant je ne me suis attaché au(x) personnage(s) que sur le tard, n’ayant finalement accroché à la série qu’assez tard. Tristement célèbre pour ses kidnapping réguliers (ou autres situations nécessitant un sauvetage par son lutin vert préféré), il n’en reste pas moins que Nintendo a su étoffer le rôle et le caractère de la princesse à chaque itération, contrairement à son homologue du royaume champignon (même si j’aime beaucoup Peach aussi, en vrai). Ma Zelda préférée ? Celle d’A Link to the Past. Mais c’est pourtant la version Minish Cap de sa “berceuse” que je choisi, car plus longue et reprenant les ajouts de l’ending d’Ocarina of Time pour une musique pleine de douceur et de nostalgie.J’ai longuement hésité sur quel personnage féminin de jeu de baston j’allais proposer dans cette sélection, mais mon choix se portera finalement sur Dizzy. Guilty Gear X m’avait surpris par son univers légèrement barré (euphémisme), et au sommet de tous ces personnages loufoques se tenait cette jeune fille polymorphe de 3 ans (sic), disposant de deux ailes noires et blanches qui passent leur temps à s’engueuler. Difficile malgré tout de ne pas craquer devant son air innocent et son côté maladroit, ou le décalage entre sa réplique de début de combat (« je ne souhaite pas me battre ») et sa puissance destructrice. Mais c’est surtout ce dernier point que met en avant sa musique, un bon rock vénère avec chœurs extatiques qui illustrent avec majesté autant son côté angélique que son côté démoniaque. Heaven or Hell, c’est elle.Pour être honnête, ce n’est pas un de mes personnages préférés, mais rendons tout de même à César ce qui appartient à Lara Croft (ou l’inverse, je sais plus) : si elle était loin d’être la première héroïne de JV, c’est au moins celle qui a été très vite la plus connue et populaire, en tout cas dans le monde occidental. Elle brise d’ailleurs sans vergogne le cliché de la femme fragile et en prend le contre-pied inverse jusqu’à l’excès : Lara Croft, c’est certes des boobs, des flingues, et du badass, mais c’est aussi une femme débrouillarde, douée, intelligente, héritière d’une famille riche et fille d’un archéologue hors pair. Au-delà des clichés, son background est déjà très développé à l’époque, ce qui était assez rare pour un personnage féminin. Et depuis ses derniers reboots, elle paraît plus vivante, plus humaine que jamais.Je connais malheureusement très mal la série et le personnage qui a probablement un thème qui lui est fortement associé, mais je trouve que le mystérieux thème principal des premiers épisodes lui convient bien, en plus d’être un très joli morceau.Pour le coup, cette fois, c’est véritablement un de mes personnages préférés ! Bien avant Miss Croft, Samus s’est illustrée discrètement dans le rôle de l’héroïne débrouillarde. Dès Super Metroid, sa personnalité est brièvement mise en avant pour prendre de l’importance au fil des jeux, sans doute trop dans Other M. Forte en apparence, elle n’en reste pas moins fragile alors qu’elle doit lutter généralement seule contre les menaces que sont les métroïdes et les pirates de l’espace autant que contre ses propres démons. Elle peut paraître superficielle en surface à cause du côté « bimbo » qui lui colle à la peau, mais c’est définitivement un personnage très intéressant à mes yeux dès qu’on creuse un peu, même s’il faut pour ça aller chercher dans les médias en dehors des jeux tant ces derniers sont avares à son sujet (sauf Other M, encore).Difficile de lui choisir un thème dédié vu qu’elle n’en n’a pas (ok, il y a bien Theme of Samus Aran, Galactic Warrior issu de Super Metroid, mais je pense qu’on est d’accord pour dire que ça ne la représente pas du tout). Mais j’ai toujours trouvé que ce remix, que je vous partage, illustrait le personnage à merveille, sa solitude, sa mélancolie, le fardeau qu’elle porte se reflétant jusque dans le titre. Un remix magnifique pour ma part, tellement hors norme que la musique dont il s’inspire est parfaitement méconnaissable, au point que l’on peut croire qu’il s’agit d’un nouveau morceau composé exprès pour elle.Lenneth sera peut-être inconnue pour certains, mais je pense que pour tous ceux et celles qui l’auront connue en jouant à Valkyrie Profile conviendront qu’il s’agit d’un des plus grands personnages féminins du jeu vidéo japonais. Normal, car c’est aussi un des plus atypiques : Héroïne sans l’être, car avant tout « simple » valkyrie au service d’Odin, elle cache ses émotions derrière son attitude à la fois guerrière et divine. Il faudra suivre les bons indices au cours du jeu pour la confronter à son passé oublié et faire voler en éclat sa froideur impitoyable, révélant une jeune femme plus humaine qu’il n’y paraît.Là encore pas de thème propre, mais celui qui lui conviendrait le mieux est sans doute celui du prologue : profondément mélancolique et tragique, à l’image du destin qui attend la jeune Platina dont on devine très vite le lien avec la Valkyrie, il s’agit tout simplement d’une des plus belles fresques dramatiques du JV et d’un des meilleurs morceaux jamais composé par Sakuraba.Histoire de finir sur une note positive, c’est la divine Palutena qui terminera ma sélection d’aujourd’hui ! Il s’agit finalement d’un des rares personnages féminins à me plaire depuis longtemps dans le JV. En apparence, elle a tout de la déesse dévouée et débordante d’amour pour le monde des hommes. C’est en tout cas son rôle depuis le premier Kid Icarus sur NES, mais Uprising prend un peu le contrepied de ce cliché en la décrivant certes comme une déesse toute-puissante ou presque, mais aussi comme une jeune fille espiègle et taquine, surtout envers ce pauvre Pit qui, finalement, lui sert un peu de faire-valoir. Ses échanges avec ce dernier ou les autres dieux sont un régal à suivre car la déesse ne mâche pas ses mots, et si ce n’était pour un plot-twist surprenant, on regretterait tout de même qu’elle doive subir, encore, le rôle de demoiselle à sauver... Heureusement, elle peut montrer qu’elle sait largement se défendre depuis son arrivée dans Smash 4.Palutena n’a, une fois de plus, pas de thème dédié, mais je considère du coup le thème du menu du jeu comme son thème à elle, illustrant de mon point de vue tout ce dont elle est capable de douceur et d’amour. Un choix qui me paraît d’autant plus pertinent que ce thème change à un certain moment du jeu, justement alors que la déesse est absente... Une bien belle trouvaille musicale.Ouf, nous voilà au bout, désolé pour tous ces pavés ! (que vous n’êtes pas obligés de lire, par ailleurs)Mais je trouvais intéressant de profiter de ce thème pour à la fois partager de belles musiques (c’est toujours le but premier de la rubrique) et aussi parler un peu des personnages féminins qui m’ont marqué et pourquoi. N’hésitez donc pas à faire de même, même si vous n’êtes pas obligés d’écrire autant que moiSur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !