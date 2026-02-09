profile
name : Ninja Gaiden 4
platform : PC
editor : Koei Tecmo
developer : PlatinumGames
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
marchand2sable > blog
Ninja Gaiden 4 : le DLC Two Masters existe toujours


La Team Ninja avait officialisé l’arrivée d’un DLC scénarisé lors d’un podcast Xbox, peu avant la sortie officielle du jeu. Depuis, c’est le silence radio, aussi bien concernant les chiffres de ventes que sur l’état d’avancement de ce contenu additionnel.

En l’absence de nouvelles concrètes, les joueurs doivent se contenter d’un simple visuel officiel d’une figurine Revoltech de Ryu Hayabusa, armé d’une nouvelle arme, qui semble finalement bien différente des Serres du Faucon (les griffes de Ninja Gaiden 2).

Pour rappel, ce DLC se déroulera après la fin du jeu et mettra de nouveau en avant Ryu Hayabusa et Yakumo, chacun disposant d’une nouvelle arme.

Ce contenu additionnel est donc attendu au tournant, non seulement pour découvrir la suite des événements de Ninja Gaiden 4, mais aussi pour juger si PlatinumGames a réellement pris en compte les critiques adressées au jeu de base, notamment ses défauts les plus discutables et pourtant évitables.

Reste désormais à voir si ce DLC saura rassurer les fans. Certains parlent même déjà d’une version Black du jeu, avec l’ajout de Tyran comme boss, un personnage féminin jouable et de nouveaux modes de difficulté, ce qui ne serait pas surprenant au vu du passif de la série...


    link49
    posted the 02/09/2026 at 11:39 AM by marchand2sable
    comments (17)
    guiguif posted the 02/09/2026 at 11:41 AM
    Vu le flop du jeu, pas sur qu'il faille s’attendre à un truc de fou pour ce DLC.
    marchand2sable posted the 02/09/2026 at 11:51 AM
    guiguif

    On va attendre une annonce officielle pour savoir si c’est un flop. La série entière totalise 7,5 millions de ventes, donc il se peut que même 500 000 ventes passe pour MS et Tecmo.
    ravyxxs posted the 02/09/2026 at 11:56 AM
    Jeu aussitôt arrivé aussitôt oublié. Musique pour ma part insipide,gameplay nerveux mais pas ingénieux, Nioh 3 est une meilleure surprise. Et le nom du DLC est assez quelconque.
    zekk posted the 02/09/2026 at 12:00 PM
    ravyxxs top Nioh 3, alors ?
    aozora78 posted the 02/09/2026 at 12:10 PM
    NiOh 3 hype bien les gens en ce moment, mais j'ai pas le temps de le faire ^^'
    skuldleif posted the 02/09/2026 at 12:31 PM
    marchand2sable d'autant que le jeu est Gamepass ,j'en suis a un peu plus de la moitié d'ailleurs , je le fais en meme temps que outer worlds 2
    riddler posted the 02/09/2026 at 12:52 PM
    Un mauvais Ninja Gaiden.
    marchand2sable posted the 02/09/2026 at 12:52 PM
    skuldleif

    Oui day one Gamepass en plus, on peux vraiment pas savoir si le jeu est pas rentable du coup, même s'il a a très vite disparu des projecteurs quand même. J'espère vraiment qu'il soit rentable en tout cas, il faut plus d'Hack n Slash.
    mooplol posted the 02/09/2026 at 01:35 PM
    Comme Bayonetta 3, dmc 4 ou même last of us2, cette sensation amère de jouer le remplaçant du personnage principal
    ravyxxs posted the 02/09/2026 at 01:45 PM
    zekk Le meilleur des Nioh mais aussi le plus accessibler pour qui veut. Un plaisir. C'est le meilleur souls like à mes yeux d'un point de vue gameplay, au dessus de Elden Ring.
    soulfull posted the 02/09/2026 at 02:38 PM
    ravyxxs meilleur que Sekiro? A ce jour j'ai pas vu mieux niveau gameplay /Souls like
    terikku posted the 02/09/2026 at 02:40 PM
    Franchement j'étais pas hype de jouer le nouveau perso en perso principal. Déjà que le scénario d'un ninja gaiden c'est pas incroyable si en plus tu joues un random ... non merci. En perso bonus accompagné des classiques Momiji Ayane Rachel Kasumi ça aurait été ok mais là non
    adamjensen posted the 02/09/2026 at 02:47 PM
    En ce qui concerne les ventes du jeu, faut dire que mettre Ryu Hayabusa au second plan n'a clairement pas dû aider.
    Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, mais le problème, c'est que ce sont les vrais fans qui en paient le prix.
    On n'aura peut-être plus jamais de Ninja Gaiden, ou alors pas avant très longtemps.
    marchand2sable posted the 02/09/2026 at 04:28 PM
    terikku adamjensen

    Franchement Yakumo est vraiment bien, que ce soit son attitude glaciale ou son gameplay. Juste que Ryu est irremplaçable. À chaque apparition dans NG4 il crève trop l’écran c’est hallucinant.

    J’espère qu’il sera plus mis en avant dans le DLC. Vu l’artwork, c’est lui qui est devant Yakumo donc il y a moyen que ce soit lui le perso principal cette fois, avec Yakumo en second plan.

    Ça serait top de faire ça et avec une petite baisse de prix à la sortie du DLC, il y a moyen de relancer la machine. Ça ferait grave chier de ne plus voir la série…
    adamjensen posted the 02/09/2026 at 05:52 PM
    marchand2sable
    ravyxxs posted the 02/09/2026 at 06:00 PM
    soulfull Sekiro n'est pas aussi varié, donc oui,meilleur. Sekiro tu enlèves le grappin tu as quoi ? Ici tu es en plus d'un samourai, un ninja, donc Ninjutsu inclut !! Et le jeu est beaucoup plus technique à mes yeuix que Sekiro surtout dans les contres.
    soulfull posted the 02/09/2026 at 09:20 PM
    ravyxxs hâte de te le tester.Ce que j'ai aimé dans Sekiro c'est le calibrage des combats, ce sont les boss qui donnent les ameliorations.La plupart des combats ont une difficulté bien dosée et equilibrée.J'ai adoré le premier Nioh, pas fait le 2 mais comme beaucoup de souls mon problème c'est qu'il n'est pas rare d'arriver à un boss soit en etant faible ou surpuissant suivant les missions annexes qu'on a eu à faire.
