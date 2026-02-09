La Team Ninja
avait officialisé l’arrivée d’un DLC
scénarisé lors d’un podcast Xbox
, peu avant la sortie officielle du jeu. Depuis, c’est le silence radio, aussi bien concernant les chiffres de ventes que sur l’état d’avancement de ce contenu additionnel.
En l’absence de nouvelles concrètes, les joueurs doivent se contenter d’un simple visuel officiel d’une figurine Revoltech
de Ryu Hayabusa
, armé d’une nouvelle arme, qui semble finalement bien différente des Serres du Faucon
(les griffes de Ninja Gaiden 2
).
Pour rappel, ce DLC
se déroulera après la fin du jeu et mettra de nouveau en avant Ryu Hayabusa
et Yakumo
, chacun disposant d’une nouvelle arme.
Ce contenu additionnel est donc attendu au tournant, non seulement pour découvrir la suite des événements de Ninja Gaiden 4
, mais aussi pour juger si PlatinumGames
a réellement pris en compte les critiques adressées au jeu de base, notamment ses défauts les plus discutables et pourtant évitables.
Reste désormais à voir si ce DLC
saura rassurer les fans. Certains parlent même déjà d’une version Black
du jeu, avec l’ajout de Tyran
comme boss, un personnage féminin jouable et de nouveaux modes de difficulté, ce qui ne serait pas surprenant au vu du passif de la série...
On va attendre une annonce officielle pour savoir si c’est un flop. La série entière totalise 7,5 millions de ventes, donc il se peut que même 500 000 ventes passe pour MS et Tecmo.
Oui day one Gamepass en plus, on peux vraiment pas savoir si le jeu est pas rentable du coup, même s'il a a très vite disparu des projecteurs quand même. J'espère vraiment qu'il soit rentable en tout cas, il faut plus d'Hack n Slash.
Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, mais le problème, c'est que ce sont les vrais fans qui en paient le prix.
On n'aura peut-être plus jamais de Ninja Gaiden, ou alors pas avant très longtemps.
Franchement Yakumo est vraiment bien, que ce soit son attitude glaciale ou son gameplay. Juste que Ryu est irremplaçable. À chaque apparition dans NG4 il crève trop l’écran c’est hallucinant.
J’espère qu’il sera plus mis en avant dans le DLC. Vu l’artwork, c’est lui qui est devant Yakumo donc il y a moyen que ce soit lui le perso principal cette fois, avec Yakumo en second plan.
Ça serait top de faire ça et avec une petite baisse de prix à la sortie du DLC, il y a moyen de relancer la machine. Ça ferait grave chier de ne plus voir la série…