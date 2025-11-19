profile
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
marchand2sable
[RUMEUR] Resident Evil Requiem aura droit à un gros DLC selon Duskgolem


Ça en devient presque comique. Le producteur de Resident Evil Requiem vient tout juste de démentir les récentes rumeurs concernant une tenue DLC pour Leon S. Kennedy ainsi qu’une future démo du jeu, qu’un nouveau gros leak fait déjà sensation sur les réseaux.

Et forcément, ça fait du bruit car cela provient de Duskgolem. Selon lui, un DLC majeur serait prévu après la sortie du jeu et mettrait en scène Alyssa Ashcroft (la mère de Grace) en rôle principal.

D’après ses déclarations, le DLC devrait se dérouler avant les événements de Resident Evil Requiem, plus précisément avant le prologue, puisque madame est assassinée à la fin de ce dernier. Reste à voir si tout cela se confirmera, mais en attendant, Duskgolem reste sûr de lui.
    tags : resident evil resident evil leak duskgolem resident evil 9 leak resident evil 9 resident evil requiem resident evil requiem leak resident evil requiem dlc resident evil 9 leak dlc resident evil requiem duskgolem resident evil 9 leak alyssa dlc
    adamjensen, link49
    posted the 11/19/2025 at 01:45 PM by marchand2sable
    comments (10)
    altendorf posted the 11/19/2025 at 01:48 PM
    si il n'y a pas Leon et le DLC, qu'on ne lui donne plus aucun crédit
    marchand2sable posted the 11/19/2025 at 01:57 PM
    Ça serait grandiose si ça se passe durant les événements d’Outbreak a Raccoon en 98.

    altendorf

    Je pense qu’il y a vraiment Leon, le type est méga confiant. J’imagine même pas la shitstorm s’il balance des trucs comme ça juste pour les vues.
    olex posted the 11/19/2025 at 01:57 PM
    Et encore du contenu tronqué, on applaudit bien fort
    akinen posted the 11/19/2025 at 01:57 PM
    Résident evil est devenu le Monster Hunter du survival.
    altendorf posted the 11/19/2025 at 01:58 PM
    marchand2sable Je lui souhaite, mais plus on avance, plus c'est très confus
    adamjensen posted the 11/19/2025 at 02:19 PM
    Si c'est un DLC de qualité, et qu'il est bien créer après le jeu de base, et pas enlever du jeu, ca me va.
    Mais est-ce que ce sera le cas, là est la question...
    byakuyatybw posted the 11/19/2025 at 03:15 PM
    Nom de code BANK ACCOUNT EVIL , ca raconte l'histoire d'un gamer entoure de devs cannibales de plus en plus rapides et vicelard pour transmettre la souche du virus DLC
    yukilin posted the 11/19/2025 at 04:40 PM
    Je le sens vraiment pas. Ils nous promettent encore des "révélations" etc, mais au final, on risque grandement d'avoir un énième scénario tiré par les cheveux avec du scotch pour le rattacher au lore des premiers jeux, Umbrella etc...
    sdkios posted the 11/19/2025 at 04:50 PM
    altendorf en meme temps le gars lance 2 rumeurs par mois avec des infos qui ont de grandes chances d'arriver. "Y aura leon" "y aura une ile" "y aura un dlc" "y aura encore un ou deux remake d'anciens opus". Franchement moi aussi je peux en balancer des trucs comme ca aller tiens, je vous sors une source mega sure a 100% : "y aura une nouvelle souche de virus dans un des prochains episodes"
    sonilka posted the 11/20/2025 at 11:05 AM
    puisque madame est assassinée à la fin de ce dernier.

    Ca s'appelle un spoil ca. Car oui il existe encore des joueurs qui ne regardent aucun trailer et veulent tout découvrir ingame. Je ne suis pas concerné pour le coup mais peut etre que d'autres le sont.
