Ça en devient presque comique. Le producteur de Resident Evil Requiem
vient tout juste de démentir les récentes rumeurs concernant une tenue DLC
pour Leon S. Kennedy
ainsi qu’une future démo du jeu, qu’un nouveau gros leak fait déjà sensation sur les réseaux.
Et forcément, ça fait du bruit car cela provient de Duskgolem
. Selon lui, un DLC
majeur serait prévu après la sortie du jeu et mettrait en scène Alyssa Ashcroft
(la mère de Grace) en rôle principal.
D’après ses déclarations, le DLC
devrait se dérouler avant les événements de Resident Evil Requiem
, plus précisément avant le prologue, puisque madame est assassinée à la fin de ce dernier. Reste à voir si tout cela se confirmera, mais en attendant, Duskgolem
reste sûr de lui.
altendorf
Je pense qu’il y a vraiment Leon, le type est méga confiant. J’imagine même pas la shitstorm s’il balance des trucs comme ça juste pour les vues.
Mais est-ce que ce sera le cas, là est la question...
Ca s'appelle un spoil ca. Car oui il existe encore des joueurs qui ne regardent aucun trailer et veulent tout découvrir ingame. Je ne suis pas concerné pour le coup mais peut etre que d'autres le sont.