profile
007 First Light
2
Likers
name : 007 First Light
platform : PC
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
yanssou
21
Likes
Likers
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 797
visites since opening : 1603218
yanssou > blog
all
007 The First Light : quelques infos
Game Info















https://www.youtube.com/watch?v=F18EUqAKyKU&list=LL&index=4&ab_channel=007FirstLight

https://www.youtube.com/watch?v=emZAFsIyyhE&ab_channel=RadioTimesGaming
https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/_07-First-Light-On-avait-un-million-de-possibilites-avec-l-univers-de-James-Bond--interview
    tags :
    19
    Likes
    Who likes this ?
    icebergbrulant, thekingman1, wickette, sorakairi86, yukilin, pimoody, pastorius, tripy73, kevinmccallisterrr, idd, tynokarts, kevisiano, gareauxloups, djiman, jenicris, mrponey, ouken, gankutsuou, iglooo
    posted the 08/13/2025 at 09:17 PM by yanssou
    comments (30)
    altendorf posted the 08/13/2025 at 09:30 PM
    J'ai hâte !
    ioda posted the 08/13/2025 at 09:48 PM
    Idem, grosse attente sur ce jeu. Pour l'heure le trailer est vraiment un sans faute.
    zekk posted the 08/13/2025 at 10:28 PM
    J'ai tellement hâte une de mes plus grosses attente.

    très chouette article, merci pour les infos
    yanssou posted the 08/13/2025 at 10:38 PM
    zekk
    playshtayshen posted the 08/13/2025 at 10:40 PM
    Fallait qui mettent un bond black ou métisse...
    altendorf posted the 08/13/2025 at 10:46 PM
    zekk Yep je suis d'accord yanssou fait toujours du bon taff sur les infos à retenir
    yanssou posted the 08/13/2025 at 10:51 PM
    altendorf merci, j'essaye de faire au mieux
    zekk posted the 08/14/2025 at 06:32 AM
    altendorf yanssou C'est clair ! On tacle trop souvent ce qui ne va pas, mais il ne faut pas oublier de dire quand c'est top .

    et chez yanssou on s'en toujours la passion dans ses articles
    shadowmarshal posted the 08/14/2025 at 06:38 AM
    J’ai l’impression de voir un jeu propre mais très classique à la manière du dernier Mafia…
    zekk posted the 08/14/2025 at 06:54 AM
    shadowmarshal Quand tu connais le studio et leur moteur, tu sais que ça ne sera pas le cas
    snave posted the 08/14/2025 at 07:38 AM
    shadowmarshal Tu as joué aux 3 derniers Hitman ?, parce que pour dire ça, tu n'as vraiment pas dû les faire.

    Il y a absolument rien de classique.
    protos posted the 08/14/2025 at 10:18 AM
    playshtayshen On parle pas du wakanda là
    yanssou posted the 08/14/2025 at 10:18 AM
    zekk merci
    ravyxxs posted the 08/14/2025 at 04:48 PM
    J'aime pas trop ce que je lis, qu'est-ce qu'ils veulent dire par origine ?? Inédite, je veux bien, chaque agent 007 soit meurt sur le terrain, soit passe à la retraite, y a pas d'agent qui possède le titre pendant 50 ans !!! Y a eu des tas de 007-009-002 etc...bref.

    playshtayshen Des gens vont de suite associer ça au DEI. Impossible, le lobby a trop abusé de son pouvoir.

    protos Avant de dire des conneries, renseigne toi, 007 c'est un nom de code,la licence pour tuer, tout agent peut l'avoir, y a pas de race ou sexe spécifique.

    zekk shadowmarshal Leur moteur n'est pas exceptionnel du tout d'un point de vue technique aujourd'hui, on peut par contre s'attendre à un gameplay plus souple que Mafia et moins archaïque.
    yanssou posted the 08/14/2025 at 05:27 PM
    ravyxxs Origine story du perso à leur sauce et intrigue inédite.
    kevisiano posted the 08/14/2025 at 05:40 PM
    zekk depuis le temps qu'on l'a dans le viseur!
    zekk posted the 08/14/2025 at 08:51 PM
    ravyxxs ça ne veut pas dire grand chose ce que tu veux dire, en terme d'interaction il permet de faire beaucoup de choses... et ça aussi c'est de la technique.

    Donc non, je ne suis pas d'accord avec toi

    kevisiano C'est clair
    ravyxxs posted the 08/14/2025 at 09:30 PM
    zekk Si je dois référencé ce dont je parle en terme technique, on a pas fini, mais je peux le faire. Je parle de technique visuel pas des possibilités d'interaction, on sait tous ici que ça sera poussé, comme les Hitman 1,2,3. En 2025, j'aime pas trop ce que je vois visuellement, entre ça et MAFIA(je prends l'exemple du dessus), mouais....

    yanssou Je vois, ils ont toujours eu de très bonne idée concernant les contracts sur Hitman, j'espère qu'ici ils se pencheront sur des idées de haute volée.
    zekk posted the 08/14/2025 at 10:29 PM
    ravyxxs Dommage de s'arrêter qu'aux graphismes en 2025 quand un jeu a bien + à offrir que ça
    sasquatsch posted the 08/19/2025 at 06:53 AM
    ravyxxs mafia est très joli et détaillé , les 3 derniers hitmans sony magnifiques visuellement ...
    Je me demande vraiment ce que tu attends visuellement d'un de jeu de nos jours ?!
    rogeraf posted the 08/19/2025 at 08:17 AM
    10 years after ..........
    magneto860 posted the 08/19/2025 at 08:38 AM
    Ne pas avoir le permis de tuer mais avoir la permission d'avoir des gadgets sur-mesure pour sauver le monde, sachant qu'on se retrouve en binôme à la manière d'un Uncharted ?

    J'ai du mal avec la cohérence du scénario pour le moment, mais on verra bien. Hâte aussi.
    gankutsuou posted the 08/19/2025 at 08:45 AM
    J’espère qu’il sera très bon !
    jenicris posted the 08/19/2025 at 10:10 AM
    Je l'attends pas mal celui là!

    Article très bien présenté Yanssou, comme souvent
    yanssou posted the 08/19/2025 at 10:18 AM
    jenicris merci
    pcsw2 posted the 08/19/2025 at 10:54 AM
    J'ai hate de le faire
    chreasy97 posted the 08/19/2025 at 11:22 AM
    playshtayshen je crois que tu n'as pas compris la raison pour laquelle AC Shadows n'est pas un succès.
    natedrake posted the 08/19/2025 at 12:33 PM
    Y'a des airs d'Uncharted dans ce trailer, entre la tronche du héros, les gunfights, etc...
    marcelpatulacci posted the 08/19/2025 at 12:45 PM
    Jamais été fan de 007, j'ai même vu aucun films 007.

    Mais la ça me botte bien Obligé 47 va faire une apparition un moment donné^^
    azaz posted the 08/19/2025 at 12:49 PM
    ça tourne en rond.........;
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo