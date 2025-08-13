accueil
name :
007 First Light
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
IO Interactive
genre :
action-infiltration
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
007 The First Light : quelques infos
Game Info
https://www.youtube.com/watch?v=F18EUqAKyKU&list=LL&index=4&ab_channel=007FirstLight
https://www.youtube.com/watch?v=emZAFsIyyhE&ab_channel=RadioTimesGaming
https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/_07-First-Light-On-avait-un-million-de-possibilites-avec-l-univers-de-James-Bond--interview
19
Likes
Who likes this ?
icebergbrulant
,
thekingman1
,
wickette
,
sorakairi86
,
yukilin
,
pimoody
,
pastorius
,
tripy73
,
kevinmccallisterrr
,
idd
,
tynokarts
,
kevisiano
,
gareauxloups
,
djiman
,
jenicris
,
mrponey
,
ouken
,
gankutsuou
,
iglooo
posted the 08/13/2025 at 09:17 PM by yanssou
yanssou
comments (30)
30
)
altendorf
posted
the 08/13/2025 at 09:30 PM
J'ai hâte !
ioda
posted
the 08/13/2025 at 09:48 PM
Idem, grosse attente sur ce jeu. Pour l'heure le trailer est vraiment un sans faute.
zekk
posted
the 08/13/2025 at 10:28 PM
J'ai tellement hâte une de mes plus grosses attente.
très chouette article, merci pour les infos
yanssou
posted
the 08/13/2025 at 10:38 PM
zekk
playshtayshen
posted
the 08/13/2025 at 10:40 PM
Fallait qui mettent un bond black ou métisse...
altendorf
posted
the 08/13/2025 at 10:46 PM
zekk
Yep je suis d'accord
yanssou
fait toujours du bon taff sur les infos à retenir
yanssou
posted
the 08/13/2025 at 10:51 PM
altendorf
merci, j'essaye de faire au mieux
zekk
posted
the 08/14/2025 at 06:32 AM
altendorf
yanssou
C'est clair ! On tacle trop souvent ce qui ne va pas, mais il ne faut pas oublier de dire quand c'est top .
et chez
yanssou
on s'en toujours la passion dans ses articles
shadowmarshal
posted
the 08/14/2025 at 06:38 AM
J’ai l’impression de voir un jeu propre mais très classique à la manière du dernier Mafia…
zekk
posted
the 08/14/2025 at 06:54 AM
shadowmarshal
Quand tu connais le studio et leur moteur, tu sais que ça ne sera pas le cas
snave
posted
the 08/14/2025 at 07:38 AM
shadowmarshal
Tu as joué aux 3 derniers Hitman ?, parce que pour dire ça, tu n'as vraiment pas dû les faire.
Il y a absolument rien de classique.
protos
posted
the 08/14/2025 at 10:18 AM
playshtayshen
On parle pas du wakanda là
yanssou
posted
the 08/14/2025 at 10:18 AM
zekk
merci
ravyxxs
posted
the 08/14/2025 at 04:48 PM
J'aime pas trop ce que je lis, qu'est-ce qu'ils veulent dire par
origine
?? Inédite, je veux bien, chaque agent 007 soit meurt sur le terrain, soit passe à la retraite, y a pas d'agent qui possède le titre pendant 50 ans !!! Y a eu des tas de 007-009-002 etc...bref.
playshtayshen
Des gens vont de suite associer ça au DEI. Impossible, le lobby a trop abusé de son pouvoir.
protos
Avant de dire des conneries, renseigne toi, 007 c'est un nom de code,la licence pour tuer, tout agent peut l'avoir, y a pas de race ou sexe spécifique.
zekk
shadowmarshal
Leur moteur n'est pas exceptionnel du tout d'un point de vue technique aujourd'hui, on peut par contre s'attendre à un gameplay plus souple que Mafia et moins archaïque.
yanssou
posted
the 08/14/2025 at 05:27 PM
ravyxxs
Origine story du perso à leur sauce et intrigue inédite.
kevisiano
posted
the 08/14/2025 at 05:40 PM
zekk
depuis le temps qu'on l'a dans le viseur!
zekk
posted
the 08/14/2025 at 08:51 PM
ravyxxs
ça ne veut pas dire grand chose ce que tu veux dire, en terme d'interaction il permet de faire beaucoup de choses... et ça aussi c'est de la technique.
Donc non, je ne suis pas d'accord avec toi
kevisiano
C'est clair
ravyxxs
posted
the 08/14/2025 at 09:30 PM
zekk
Si je dois référencé ce dont je parle en terme technique, on a pas fini, mais je peux le faire. Je parle de technique visuel pas des possibilités d'interaction, on sait tous ici que ça sera poussé, comme les Hitman 1,2,3. En 2025, j'aime pas trop ce que je vois visuellement, entre ça et MAFIA(je prends l'exemple du dessus), mouais....
yanssou
Je vois, ils ont toujours eu de très bonne idée concernant les contracts sur Hitman, j'espère qu'ici ils se pencheront sur des idées de haute volée.
zekk
posted
the 08/14/2025 at 10:29 PM
ravyxxs
Dommage de s'arrêter qu'aux graphismes en 2025 quand un jeu a bien + à offrir que ça
sasquatsch
posted
the 08/19/2025 at 06:53 AM
ravyxxs
mafia est très joli et détaillé , les 3 derniers hitmans sony magnifiques visuellement ...
Je me demande vraiment ce que tu attends visuellement d'un de jeu de nos jours ?!
rogeraf
posted
the 08/19/2025 at 08:17 AM
10 years after ..........
magneto860
posted
the 08/19/2025 at 08:38 AM
Ne pas avoir le permis de tuer mais avoir la permission d'avoir des gadgets sur-mesure pour sauver le monde, sachant qu'on se retrouve en binôme à la manière d'un Uncharted ?
J'ai du mal avec la cohérence du scénario pour le moment, mais on verra bien. Hâte aussi.
gankutsuou
posted
the 08/19/2025 at 08:45 AM
J’espère qu’il sera très bon !
jenicris
posted
the 08/19/2025 at 10:10 AM
Je l'attends pas mal celui là!
Article très bien présenté
Yanssou
, comme souvent
yanssou
posted
the 08/19/2025 at 10:18 AM
jenicris
merci
pcsw2
posted
the 08/19/2025 at 10:54 AM
J'ai hate de le faire
chreasy97
posted
the 08/19/2025 at 11:22 AM
playshtayshen
je crois que tu n'as pas compris la raison pour laquelle AC Shadows n'est pas un succès.
natedrake
posted
the 08/19/2025 at 12:33 PM
Y'a des airs d'Uncharted dans ce trailer, entre la tronche du héros, les gunfights, etc...
marcelpatulacci
posted
the 08/19/2025 at 12:45 PM
Jamais été fan de 007, j'ai même vu aucun films 007.
Mais la ça me botte bien
Obligé 47 va faire une apparition un moment donné^^
azaz
posted
the 08/19/2025 at 12:49 PM
ça tourne en rond.........;
